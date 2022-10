Κοινωνία

12χρονη - Κολωνός: 39χρονος εμφανίστηκε στην ΓΑΔΑ ως “συνομιλητής” της

Τι αναφέρει η Αστυνομία για την παρουσία του άνδρα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και όσα υποστήριξε σχετικά με την φρικτή υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της ανήλικης.

Ακόμη ένας άνδρας προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθε αυτοβούλως 39χρονος ημεδαπός στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Ο ανωτέρω ανέφερε ότι αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους συνομιλούσε, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο ανωτέρω ημεδαπός, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση».





