Τα “λουλουδάδικα” της Βουλής εγκαινίασε ο Μητσοτάκης (εικόνες)

«Είναι μια ημέρα πολύχρωμη σήμερα για την Αθήνα», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πότε ανοίγουν για το κοινό τα "ανθοπωλεία του Συντάγματος".

Στα εγκαίνια των ανακαινισμένων ιστορικών ανθοπωλείων της Βουλής παρέστη σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον αναδιαμορφωμένο χώρο, όπου διατίθενται πλέον και έργα από τη συλλογή εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι όπως είπε "αποκτούμε και πάλι έναν χώρο ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ιστορική μνήμη και το συλλογικό υποσυνείδητο όλων των Αθηναίων".

Παράλληλα επισήμανε τον συμβολισμό των εγκαινίων και τον συνέδεσε με την πορεία της χώρας μας.

«Είναι ίσως συμβολικό της πορείας της χώρας την τελευταία δεκαετία το γεγονός ότι σήμερα τα γνωστά λουλουδάδικα ξανανοίγουν, μετά από 12 χρόνια που παρέμειναν κλειστά, με ένα διαφορετικό χαρακτήρα: όχι μόνο ως ανθοπωλεία, ως ανθοπρατήρια, αλλά και ως κέντρα πολιτισμού, φιλοξενώντας τα καταπληκτικά εκθέματα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, αλλά και την πολύ πλούσια πολιτιστική και ιστορική παραγωγή του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι μια μέρα πολύχρωμη σήμερα για την Αθήνα, είναι μια μέρα χαράς και πιστεύω ότι όλοι οι Αθηναίοι αλλά και οι πολυάριθμοι επισκέπτες της πόλης θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι αποκτούμε και πάλι έναν χώρο ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ιστορική μνήμη και το συλλογικό υποσυνείδητο όλων των Αθηναίων» τόνισε και συνεχάρη τους αρμόδιους για την υλοποίηση του έργου: «Συγχαρητήρια στα Υπουργεία, στην ΕΤΑΔ, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, είμαι σίγουρος ότι θα χαρούν τα καταστήματα αυτά και οι Αθηναίοι αλλά και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας μας.

Σημειώνεται ότι η ιστορική διαδρομή των ανθοπωλείων της Βουλής αρχίζει το 1932, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι πάγκοι πωλητών λουλουδιών μετά την κατασκευή του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια, με νόμο, σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν 11 «ανθοπρατήρια» κάτω από τον περίβολο του κοινοβουλίου. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε τοπόσημα στο κέντρο της Αθήνας.

Τα έργα ανάπλασης και ανακαίνισης των ιστορικών ανθοπωλείων, τα οποία άνοιξαν εν νέου τις πόρτες τους στο κοινό, υλοποιήθηκαν με κοινή πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

