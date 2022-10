Συνταγές

Μοσχάρι κότσι με χειμερινά λαχανικά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ιδιαίτερη, απόλυτα γευστική συνταγή, ετοίμασε και μας προτείνει, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Συνταγή για μοσχάρι κότσι με κρασί και χειμωνιάτικα λαχανικά ετοίμασε την Τετάρτη, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομοής "Το Πρωινό΄".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η συνταγή θέλει λιγη υπομονή στην προετοιμασία, καθώς απαιτούνται περίπου 15 λεπτά, όμως ύστερα, όπως είπε, τα κάνει όλα ο φούρνος ή το μάτι της κουζίνας, ανάλογα που θα επιλέξει ο καιθένας να ετοιμάζει το μοσχάρι κότσι, που είναι ιδανικό φαγητό για κυριακάτικο ή γιορτινό τραπέζι.

Για το μοσχάρι κότσι με κρασί και χειμωνιάτικα λαχανικά

6-8 κομμάτι/ια μοσχαρίσιο κότσι (σε φέτες)

2 κ.σ. αλεύρι

1/4 φλ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια (μεγάλα)

2 σκελ. σκόρδο

2 κλων. σέλερι

3 καρότα

1 πράσο (μικρό)

2 ντομάτες

1 κ.σ. Πελτέ

2 φλ. κρασί (κόκκινο)

2 φλ. ζωμό κρέατος

3-4 κλων. θυμάρι (φρέσκο)

2 κλων. μαϊντανό

1 δαφνόφυλλο

5-6 κόκκους πιπέρι

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Λίγο σχοινόπρασο

Για το σερβίρισμα

Πουρέ πατάτας

Γλυκοπατάτες (ψητές)

Κολοκύθα (ψητή)

Εκτέλεση - Για το μοσχάρι κότσι

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οσομπούκο μοσχάρι κομμένο σε χοντρές φέτες ή οποιοδήποτε κομμάτι μοσχάρι θέλουμε.

Αφήνουμε το κρέας στον πάγκο εργασίας να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και το πασπαλίζουμε με το αλεύρι.

Ταμπονάρουμε το μοσχάρι να κρατήσει όσο αλεύρι χρειάζεται.

Τινάζουμε να φύγει το περιττό αλεύρι.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδιά πλασοτέ κατσαρόλα.

Λίγα λίγα, ροδίζουμε τα κομμάτια μοσχαριού και από τις δύο πλευρές.

Όσα κομμάτια κρέας ροδίζουν, τα βάζουμε σε βαθύ ταψί ή σε μεγάλη γάστρα.

Για τα λαχανικά

Στην ίδια κατσαρόλα και στο ίδιο ελαιόλαδο που σοτάραμε το κρέας, ρίχνουμε χοντροκομμένα όλα τα λαχανικά εκτός από τις ντομάτες.

Τα σοτάρουμε για 6 με 7 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τον τρίβουμε στη βάση της κατσαρόλας για 1 λεπτό μέχρι να ψηθεί.

Σβήνουμε τα λαχανικά με το κόκκινο κρασί.

Αφήνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να εξατμιστεί η μισή ποσότητα των υγρών στην κατσαρόλα.

Τότε, προσθέτουμε τις ντομάτες χοντροκομμένες, τους κόκκους από πιπέρι, το δαφνόφυλλο, το θυμάρι, το μαϊντανό και το ζωμό κρέατος.

Αφήνουμε να πάρει βράση και βράζουμε ακόμη για 4 με 5 λεπτά.

Περιχύνουμε το μοσχάρι στο ταψί, με όλα τα λαχανικά και τα υγρά.

Για το ψήσιμο

Σκεπάζουμε πολύ καλά το ταψί με αλουμινόχαρτο να μη φεύγει καθόλου ατμός καθώς ψήνεται το μοσχάρι.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 30 λεπτά.

Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 160°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 2 ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το μοσχάρι.

Όταν ψηθεί το κρέας και μαλακώσει, περνάμε όλη τη σάλτσα από λεπτή σίτα και τη βάζουμε σε μία κατσαρόλα να βράσει για λίγα λεπτά, μέχρι να πυκνώσει.

Αν θέλουμε η σάλτσα να γυαλίζει, προσθέτουμε ένα κομμάτι κρύο βούτυρο αφού την αφαιρέσουμε από τη φωτιά.

Ανακινούμε την κατσαρόλα να λιώσει το βούτυρο με την ζεστή σάλτσα.

Για το σερβίρισμα

Σερβίρουμε στο πιάτο πουρέ πατάτας και λαχανικά, προσθέτουμε το μοσχάρι και περιχύνουμε με την υπέροχη σάλτσα.

Πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: αίτηση αποφυλάκισης της μάνας της 12χρονης

Καυστικό υγρό - Κούγιας: Η 38χρονη προκαλεί, αντί να ζητά γονατιστή συγγνώμη (βίντεο)

Ρόδος - Αυτοκτονία: γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με αλυσοπρίονο!