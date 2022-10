Οικονομία

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 50000 ευρώ!

Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές...

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας Οκτωβρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αφορά στις συναλλαγές Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα ποσά που μοιράζονται από τη Δημόσια Κλήρωση της φορολοταρίας που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Τα ποσά της φορολοταρίας είναι τα εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Πριν από τη διενέργεια των κληρώσεων, αναρτώνται σε εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (aade.gr) το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για να δουν αν είναι ανάμεσα στους τυχερούς, πληκτρολογώντας τα στοιχεία εισόδου στο taxisnet.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς

