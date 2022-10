Κόσμος

Γουάλας: Στα Eurofighter “κουμπώνουν” και οι τουρκικοί πύραυλοι

Τι αναφέρει ο Υπ. Άμυνας της Βρετανίας, συνεχίζοντας το “παζάρι” με την Τουρκία, ως “αντίβαρο” στην άρνηση των ΗΠΑ να πουλήσουν F-16 στην Άγκυρα.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Μπεν Ουάλας, επισκέφθηκε την Έκθεση «SAHA EXPO 2022» στην Τουρκία.

Κατά την περιήγηση του στην έκθεση, μιλώντας στο CNN Turk, ο Μπεν Γουάλας ρωτήθηκε εάν η Βρετανία θα αγοράσει τουρκικά drones.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο κ. Ουάλας απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή, τα νέα μοντέλα UAV και TB2 θα ανοίξουν νέους δρόμους. Υπάρχουν στοιχεία που αλλάζουν το παιχνίδι. Είμαστε εδώ για διερεύνηση, όχι για αγορά. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Θα επενδύσουμε και στην Πολεμική Αεροπορία».

Στην ερώτηση εάν η Τουρκία θα αγοράσει πολεμικά αεορσκάφη Eurofighter, ο Βρετανός Υπουργός είπε «Ανταλλάσσουμε πληροφορίες για το μέλλον. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον υπουργό Ακάρ. Μιλάμε για μελλοντικές επενδύσεις, αλλά ας μην κάνουμε εικασίες. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα καλύτερα τζετ στον κόσμο. Το θετικό είναι ότι μπορείς να βάλεις τουρκικούς πυραύλους στο Eurofighter».

Όλα αυτά, στην σκιά των εμποδίων που βάζουν οι ΗΠΑ για την πώληση στην Τουρκία, πολεμικών αεροσκαφών F-16.

