Κολωνός: Αλλάζει κελί ο 53χρονος - Πήγε στην φυλακή με 3000 ευρώ

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες της εκπομπής “Το Πρωινό” για την συμπεριφορά του 53χρονου στις Φυλακές. Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο σπίτι του. Μαζί με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα προαυλίζεται η μητέρα της ανήλικης.

Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει δεκαήμερο στις φυλακές Γρεβενών ο 53χρονος, που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την 12χρονη στον Κολωνό και άρχισαν τα προβλήματα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, από τις πρώτες ημέρες ο 53χρονος, είχε προκλητική συμπεριφορά μέσα στις φυλακές, όπου τοποθετήθηκε σε κελί με άλλους δύο κρατούμενους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, άρχισε να προκαλεί προβλήματα, καθώς «το έπαιζε παράγοντας», με αποτέλεσμα να αντιδρούν οι συγκρατούμενοί του.



Μάλιστα, στις φυλακές, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγε «φορτωμένος» με 3.000 ευρώ.

Άμεσα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, του πήραν τα χρήματα και του έδωσαν μάρκες για να καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες του, ενώ αποφασίστηκε να του αλλάξουν κελί και να μεταφερθεί μαζί με έναν χαμηλών τόνων κρατούμενο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις.

Την Πέμπτη, οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα που κατέχουν εξ ημισείας ο 53χρονος και η πρώην σύζυγός του, στον Κολωνό, αναφέροντας, μαζί με φωτογραφία που ανήρτησαν σε site που εκφράζει απόψεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, πως «τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου, τοποθετήσαμε εμπρηστικό/εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος στην είσοδό της πολυκατοικίας τους».

Κοινός πραυλισμός για μητέρα 12χρονης και Ρούλα Πισπιρίγκου

Εν τω μεταξύ, να προαυλίζονται μαζί στις Φυλακές Κορυδαλλού, η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό και η Ρούλα Πισπιρίγκου αποφάσισε η διοίκηση των φυλακών.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», μέχρι στιγμής οι δύο γυναίκες προαυλίζονταν μόνες τους, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να προαυλίζονται από κοινού. Έτσι, από την Δευτέρα οι δυο γυναίκες θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην αυλή των φυλακών.

Στην εκπομπή μίλησε και ο θείος της 12χρονης, αναφερόμενος στους γονείς της οικογένειας και στα αδέλφια της 12χρονης, που όπως και η ίδια, ανέφερε ότι κλαίνει διαρκώς και ζητούν την μητέρα τους. Ακόμη, μίλησε για την περίεργη στάση του 53χρονου απέναντι του, αλλά και στην "επιλογή" της 12χρονης από τον 53χρονο για να γίνουν όσα φρικτά καταγγέλλονται, σημειώνοντας πως αυτό ήταν το πιο ευάλωτο παιδί της οικογένειας:

