Πρίγκιπας Χάρι: “Spare” ο τίτλος στα απομνημονεύματά του

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τα απομνημονεύματά του.



Η ημερομηνία δημοσίευσης και ο τίτλος των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαιώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House. Οι εκδότες δήλωσαν ότι τα απομνημονεύματα του Βρετανού πρίγκιπα θα έχουν τον τίτλο «Spare» και έχουν ορίσει ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 10 Ιανουαρίου.

Ο τίτλος είναι πιθανώς μια αναφορά στο παρατσούκλι που δόθηκε στον Χάρι και τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος είναι δεύτερος στη σειρά για τον θρόνο: «Ο κληρονόμος και ο εφεδρικός». Οι φήμες για τα απομνημονεύματα -και ακριβώς τι μπορεί να περιέχουν- κυκλοφορούν εδώ και ένα χρόνο, από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η συμφωνία, τον Ιούλιο 2021.

Τότε, ο πρίγκιπας Χάρι είπε σε μια δήλωση μέσω του εκδότη (όπως αναφέρουν οι New York Times): «Το γράφω όχι ως ο πρίγκιπας που γεννήθηκα αλλά ως ο άνθρωπος που έγινα. Έχω φορέσει πολλά καπέλα όλα αυτά τα χρόνια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και ελπίζω ότι λέγοντας την ιστορία μου -τα ψηλά και τα χαμηλά, τα λάθη, τα διδάγματα- μπορώ να βοηθήσω, να δείξω ότι ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε, έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε».

Δημοσιεύματα του Τύπου εκείνη την εποχή ισχυρίζονται ότι ο πρίγκιπας έλαβε προκαταβολή περίπου 20 εκατ. δολαρίων, αν και ο εκδοτικός οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το ποσό. Το «Spare» είχε αρχικά προγραμματιστεί να εκδοθεί το 2022, αλλά μετά τον θάνατο της γιαγιάς του Χάρι, βασίλισσα Ελισάβετ Β', του ζητήθηκε να επεξεργαστεί ορισμένα αποσπάσματα.

