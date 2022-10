Οικονομία

EKT - Επιτόκια: Νέα αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης

Πώς διαμορφώνεται το βασικό της επιτόκιο και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από τις τράπεζες. Αλλαγές στους όρους των TLTRO.



Την αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,75% αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη αύξηση (2% η συνολική αύξηση) με αποτέλεσμα το βασικό της επιτόκιο να διαμορφωθεί πλέον στο 2%. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από τις τράπεζες από 0,75% διαμορφώνεται στο 1,5%.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε να προχωρήσει στα πρώτα μέτρα προκειμένου να μειωθεί ο ισολογισμός της ΕΚΤ, ο οποίος μετά τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης και παροχής φθηνής ρευστότητας προς τις τράπεζες, που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα 8,8 τρισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τη σημερινή απόφαση και αναμένει να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα βασίσει τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στις εξελισσόμενες προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομία, ακολουθώντας την προσέγγισή του κάθε συνεδρίαση.

Παράλληλα η ΕΚΤ αποφάσισε να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή φθηνής ρευστότητας στις τράπεζες μέσω του μηχανισμού LTROiii.

