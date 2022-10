Οικονομία

Λαγκάρντ: Ανησυχούμε για ύφεση και πληθωρισμό

Η επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε πως οι αυξήσεις αφορούν πλέον όλο και περισσότερους τομείς και δημιουργούν πρόβλημα κυρίως στους οικονομικά ασθενέστερους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, απέδωσε τον αυξανόμενο πληθωρισμό στις τιμές ενέργειας και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τη νέα αύξηση των επιτοκίων. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, επανέλαβε κάτι που λέει στις τελευταίες ενημερώσεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τουλάχιστον, ότι «ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πιο πάνω από τον στόχο» (σ.σ. του 2%).

«Ανησυχούμε για τον κίνδυνο ύφεσης, κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό εισόδημα και που υποφέρουν από τον αυξανόμενο πληθωρισμό», τόνισε. «Οι άνθρωποι για αυτό ανησυχούν, για τον πληθωρισμό», υπογράμμισε η κ. Λαγκάρντ ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι αποφάσεις της ΕΚΤ δεν θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, «δηλαδή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες».

Η κ. Λαγκάρντ εκτίμησε ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων και η Τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες ελέγχου της αύξησης των τιμών, κατά της διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, θα αποκλιμακωθεί είτε μέσω της πτώσης των τιμών ενέργειας, είτε μέσω της μείωσης της ζήτησης.

Η κ. Λαγκάρντ επεσήμανε πως η αύξηση των τιμών αφορά πλέον όλο και περισσότερους τομείς. Άλλωστε τόνισε πως η υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου έχει συμβάλει στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων επιμένουν, πρόσθεσε. Ταυτόχρονα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έχει ρίξει ρυθμούς το γ' τρίμηνο, επηρεαζόμενη και από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Πάντως η αγορά εργασίας συνέχισε σε θετικούς ρυθμούς, καθώς αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, όπως είπε η κ. Λαγκάρντ.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, η δημοσιονομική στήριξη έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη, προκειμένου να μην τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Εμείς θέλουμε να πετύχουμε τη νομισματική σταθερότητα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το τι θα κάνουν οι αγορές είναι άλλο θέμα», υπογράμμισε η κ. Λαγκάρντ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου η κ. Λαγκάρντ είπε ότι το ΔΣ για τις αποφάσεις του αξιολογεί τρία στοιχεία: τον πληθωρισμό και την εξέλιξη της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψιν οι πιθανότητες ύφεσης, το αποτέλεσμα των πολιτικών ως τώρα και τρίτον, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα που θα έχουν οι νομισματικές πολιτικές της ΕΚΤ.

