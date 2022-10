Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μονακό: Οι Μονεγάσκοι “άλωσαν” το ΣΕΦ

Οι πρωταθλητές δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά και υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στην Euroleague.

Την πρώτη ήττα του υπέστη ο Ολυμπιακός στη Euroleague φέτος, 76-81, από τη Μονακό, στο ΣΕΦ και υποχώρησε στο 4-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Στον πρώτο αγώνα μπροστά στο κοινό της, η ομάδα του Πειραιά εγκλωβίστηκε στην άμυνα των Μονεγάσκων, που υπερείχαν στα ριμπάουντ και πέτυχαν 10/24 τρίποντα. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ήθελε... εκδίκηση για τον αποκλεισμό της στα περυσινά πλέι οφ από τους «ερυθρόλευκους» και την πήρε «πιάνοντας» τους Πειραιώτες στον βαθμολογικό πίνακα (4-1).

Ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη, άρχισε να χάνει την... επαφή με τη Μονακό στην 3η περίοδο (14-23 το επιμέρους σκορ), ήταν φλύαρος στα τρίποντα (9/27), ενώ η άμυνά του δεν λειτούργησε στην 4η περίοδο με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -12 και να κυνηγά στο τέλος.

Καθοριστική ήταν και η εξαιρετική άμυνα του Τζον Μπράουν στον Σάσα Βεζένκοφ που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στους 13 πόντους ο κορυφαίος παίκτης των «ερυθρόλευκων», με 3/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε πάντως 7 ριμπάουντ. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ με 15 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, ενώ 10 πόντους σημείωσαν οι Μπολομπόι, Ουόκαπ και Σλούκας. Ο τελευταίος είχε 10 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ο Σλούκας μάλιστα ανέβηκε απόψε στην 4η θέση του πίνακα των κορυφαίων πασέρ στην Ιστορία της Euroleague! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 1.338 ασίστ πριν το τζάμπολ, χρειαζόταν 3 για να προσπεράσει τον Τομά Ερτέλ (1.340) που φέτος δεν αγωνίζεται στην διοργάνωση, καθώς ανήκει στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Εν τέλει, ο Σλούκας με τις 8 που μάζεψε έφτασε τις 1.346.

«Δήμιοι» του Ολυμπιακού αποδείχτηκαν οι Έλι Οκόμπο (23π., 4ασ., 3ρ.) και Μάικ Τζέιμς (20π., 6ρ., 5ασ., 3κλ.), ενώ και ο Τζόρνταν Λόιντ (10π.) σημείωσε καθοριστικούς πόντους για τους φιλοξενούμενους.

Με λευκό Τ-Shirt, που είχε τα πρόσωπα των Σπανούλη και Πρίντεζη εμφανίστηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου. «Οι αρχηγοί είναι για πάντα» έγραφε η μπλούζα του Έλληνα διεθνή σμολ φόργουορντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-33, 51-56, 76-81

Διαιτητές: Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία), Κόρτες (Ισπανία), Μάικιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Κέιναν 5 (1), Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 5, Σλούκας 10, Βεζένκοφ 13 (3), Παπανικολάου, Μπολομπόι 10, Πίτερς 3 (1), ΜακΚίσικ 15 (3)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μπράουν 9, Οκόμπο 23 (3), Λόιντ 10 (2), Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό 6 (2), Μοερμάν 3 (1), Μοτιεγιούνας 6, Κουατάρα, Στραζέλ, Χολ 4, Τζέιμς 20 (2)

