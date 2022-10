Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί τραυματίστηκε στον αυχένα και λιποθύμησε. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται ένα 8χρονο παιδί από χωριό του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μετά από χτύπημα που του προκάλεσε τράγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το ζώο χτύπησε με δύναμη το παιδί προκαλώντας του σοβαρό τραύμα στην περιοχή του αυχένα.

Το παιδί λιποθύμησε ενώ όσοι βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό, πάγωσαν και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε επί τόπου.

Οι διασώστες αφού ακινητοποίησαν το παιδί το μετέφεραν στο ασθενοφόρο και αρχικά το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του κρίθηκε επιβεβλημένη η εσπευσμένη μεταφορά του σε Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται και η μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Πηγή: creta24

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: Rapid test δωρεάν σε 31 σημεία

Εξάρχεια - Αργυρούπολη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε ΜΑΤ και αυτοκίνητα

28η Οκτωβρίου: ο καιρός του τριημέρου