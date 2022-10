Οικονομία

Λαμπερά γενέθλια για τα 25 Χρόνια ΤΖΟΚΕΡ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δημοφιλές παιχνίδι του ΟΠΑΠ γιορτάζει και μοιράζει 4 TESLA.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση, το βράδυ της Δευτέρας 24 Οκτωβρίου, το ΤΖΟΚΕΡ γιόρτασε τα 25α γενέθλιά του.

Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης διασκέδασαν στη μεγάλη βραδιά του δημοφιλούς παιχνιδιού και τραγούδησαν μαζί με την ομάδα του ΟΠΑΠ τo «Happy Birthday».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Chief Product Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, ανέφερε: «Το ΤΖΟΚΕΡ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, ήδη από την πρώτη κλήρωση του, στις 16 Νοεμβρίου του 1997. Σε αυτά τα 25 χρόνια, το ΤΖΟΚΕΡ έχει προσφέρει στιγμές διασκέδασης και μεγάλες συγκινήσεις. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον».

Με τη σειρά του, ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, James Curwen, σημείωσε: «Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος μιας σπουδαίας εταιρείας, που προσφέρει το ΤΖΟΚΕΡ για 25 χρόνια».

Το ΤΖΟΚΕΡ μοιράζει 4 TESLA

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων, το ΤΖΟΚΕΡ μοιράζει 4 TESLA Model 3 σε 4 τυχερούς μέσα από ισάριθμες εβδομαδιαίες κληρώσεις. Η συμμετοχή στις κληρώσεις γίνεται δωρεάν, αφού δεν απαιτείται η κατάθεση δελτίου ΤΖΟΚΕΡ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτεί κάποιος το κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς του ή να μπει στο tzoker.gr.

Στην Αθήνα ο πρώτος μεγάλος νικητής

Ο πρώτος μεγάλος νικητής του TESLA αναδείχθηκε την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον Γιάννη Γ., από το Περιστέρι, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσω του tzoker.gr. Ακόμη 3 αυτοκίνητα αναζητούν κάτοχο στις επόμενες τρεις εβδομαδιαίες κληρώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου.

Η επόμενη κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και θα πάρουν μέρος όσοι υποβάλλουν συμμετοχές μέχρι την Κυριακή το βράδυ.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ των Ελλήνων

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου: Δέηση για τους πεσόντες υγειονομικούς (εικόνες)