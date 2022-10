Κοινωνία

Νέα Ερυθραία - επίθεση με μαχαίρι: άφαντος ο 26χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίνει μάχη για τη ζωή του ο 58χρονος επιχειρηματίας. Άφαντος παραμένει ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης.

Σοκαριστικό ήταν το περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι σε γνωστό επιχειρηματία, σε ουρά καντίνας στη Νέα Ερυθραία.

Πιο συγκεκριμένα, ο 58χρονος επιχειρηματίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ενώ έχει υποβληθεί και σε 3 χειρουργεία, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά την αιματηρή επίθεση που δέχτηκε.

Όπως δείχνουν οι πληροφορίες, ο 58χρονος, βρισκόταν στην ουρά της καντίνας όταν διαπληκτίστηκε με δύο άνδρες για την... προταιρεότητα στη σειρά. Τότε ο 26χρονος, φέρεται να του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου που φέρεται να μαχαίρωσε τον 58χρονο επιχειρηματία.

Την ίδια ώρα, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 19χρονος, που κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη.

Ο 19χρονος συλληφθείς, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακή Αεροπορία: Σαν σήμερα το πρώτο δυστύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

Εκπτώσεις: Πότε είναι η Black Friday

Παναθηναϊκός: Στον Βόλο για το ιστορικό 10 στα 10