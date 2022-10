Οικονομία

Σιτηρά - Ουκρανία: Η Ρωσία αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός συμφωνίας για μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία θέτει εαυτόν η Ρωσία, μετά την επίθεση στην Κριμαία.

Η Ρωσία αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε ο στόλος της στην Κριμαία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας Ντμίτρι Πατρούσεφ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εφοδιάσει με 500.000 τόνους σιτηρών τις φτωχές χώρες μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με τη βοήθεια της Τουρκίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι μόνο το 3% των εξαγόμενων τροφίμων από την Ουκρανία έχουν πάει σε φτωχές χώρες, ενώ τα μισά φορτία είχαν ως προορισμό χώρες της Δύσης.

Η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου στην Τουρκία και έκτοτε έχουν εξαχθεί από την Ουκρανοί πολλά εκατομμύρια τόνοι σιταριού, αραβόσιτου, ηλιελαίου, βρώμης, ελαιοκράμβης και σόγιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Τουρίστας πέθανε κολυμπώντας

Σομαλία: “Λουτρό αίματος” από εκρήξεις έξω από το υπουργείο Παιδείας (εικόνες)

Άρειος Πάγος: Πέθανε ο Δημήτρης Δωρής