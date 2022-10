Παράξενα

Συγκέντρωση για Γκίνες: 178 άνθρωποι με το ίδιο όνομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμοι να μπουν στο ρεκόρ Γκίνες είναι οι 178 άνθρωποι, που παρα….λίγο να ήταν 179.

Δεν είναι πάντα εύκολο να θυμάται κανείς τα ονόματα όλων των ανθρώπων που συναντά σε ένα πάρτι. Όχι όμως σήμερα στο Τόκιο όπου οι 178 καλεσμένοι ονομάζονταν όλοι Χιρόκαζου Τανάκα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να καταρρίψουν το ρεκόρ που κατείχαν μέχρι τότε οι 164 με το ονοματεπώνυμο Μάρθα Στιούαρτ.

Από τον 3χρονο Χιρόκαζου Τανάκα μέχρι τον 80χρονο Χιρόκαζου Τανάκα έως τον Χιρόκαζου Τανάκα από το Ανόι, όλοι φορούσαν το ίδιο μπλουζάκι με το όνομά τους και κάθισαν σε ένα κατάμεστο θέατρο για 5 λεπτά, όπως προβλέπουν οι κανόνες των βραβείων Γκίνες. Τότε, ένας αξιωματούχος της επιτροπής των βραβείων επισημοποίησε το νέο ρεκόρ.

«Δεν θα περίμενα ποτέ να καταρρίψουμε ένα τόσο γελοίο ρεκόρ», είπε ο Χιρόκαζου Τανάκα, 53 ετών, ο διοργανωτής αυτής της συγκέντρωσης, που κατάφερε μετά από χρόνια προσπάθειας και δύο αποτυχίες.

Για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους οι 178 Χιρόκαζου Τανάκα, σε καθέναν τους δόθηκε ένα ψευδώνυμο εμπνευσμένο από τα χόμπι, το επάγγελμα ή το αγαπημένο τους φαγητό. Έτσι υπήρχε ο Χιρόκαζου Τανάκα «γυαλιά ηλίου», ο Χιρόκαζου Τανάκα «τσίχλα» και ο Χιρόκαζου Τανάκα «τρίαθλο», και ο ιδρυτής.

Το παγκόσμιο ρεκόρ για τη «μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο ονοματεπώνυμο» κατείχαν προηγουμένως οι 164 Μάρθα Στιούαρτ που συγκεντρώθηκαν στα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής εκπομπής στη Νέα Υόρκη το 2005.

Hoy en Tokio, 178 personas llamadas Hirokazu Tanaka se han reunido para batir el record de mayor reunion de gente que se llama igual. Lo de Tanaka fue facil; es el cuarto apellido mas usual de Japon. Pero Hirokazu es el 398? nombre mas popular. https://t.co/wCI61l1KuQ pic.twitter.com/Jh1mu2shy5 — Thiago Ferrer Morini (@tferrerm) October 29, 2022

Το εγχείρημα που οδήγησε στο σημερινό ρεκόρ ξεκίνησε το 1994, όταν ο διοργανωτής Τανάκα άκουσε στις ειδήσεις για ένα παιδί-θαύμα του μπέιζμπολ, τον Χιρόκαζου Τανάκα, και ένιωσε την «τεράστια χαρά» να μοιράζεται το όνομα που παλαιότερα θεωρούσε κοινό.

Δύο φορές, η απόπειρα για την κατάρριψη του ρεκόρ απέτυχε, κυρίως το 2017 όταν συναντήθηκαν μόνο 87 από αυτούς.

Αλλά η ελπίδα γεννήθηκε όταν τα βραβεία Γκίνες διευκρίνισαν ότι εφόσον το ονοματεπώνυμο είναι "Χιροκάζου Τανάκα", δεν έχει σημασία αν γράφετε με διαφορετικούς τρόπους στη γιαπωνέζικη γλώσσα.

Ο 179ος Χιρόκαζου Τανάκα "mini-van" θα ήταν εκεί, αλλά πέθανε από Covid-19 πέρυσι, είπε ο πατέρας του Σουζούκο Τανάκα στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ήταν πάντα έτοιμος για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε αυτή η ομάδα», λέει, «θα ήταν πολύ χαρούμενος σήμερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου – Μάρτυρας της επίθεσης: “Όλα έγιναν πολύ γρήγορα”

ΠΑΟΚ: Δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε νίκη με τον Ιωνικό

Αλλαγή ώρας: πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας