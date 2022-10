Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - μελέτες: Τα επικαιροποιημένα εμβόλια δεν αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά

Τι δείχνουν δύο νέες μελέτες που έγιναν σχετικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια και τις υποπαραλλαγές Όμικρον ΒΑ.4 και ΒΑ.5.



Τα νέα επικαιροποιημένα ενισχυτικά εμβόλια κατά του κορονοϊού, που κατασκευάστηκαν ειδικά για να αποτρέπουν τις μολύνσεις από τις υποπαραλλαγές της Όμικρον ΒΑ.4 και ΒΑ.5 αποδεικνύονται τελικά το ίδιο αποτελεσματικά με τα παλαιότερα.

Σύμφωνα με νεότερες μελέτες, τα εμβόλια αυτά δεν αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικά, όπως ήλπιζαν οι επιστήμονες και οι ρυθμιστικές αρχές Ευρώπης και Αμερικής.

Σύμφωνα με δύο νέες μελέτες, που διεξήχθησαν από ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων Χάρβαρντ και Κολούμπια, τα νεότερα ενισχυτικά εμβόλια κατά της Covid-19 φαίνεται να λειτουργούν εξίσου καλά στις υποπαραλλαγές της Όμικρον BA.4 και BA.5 με τα αρχικά ενισχυτικά εμβόλια.

Οι μελέτες κατάφεραν να αποδείξουν, ότι ουσιαστικά ο οργανισμός μας έχει εκπαιδευτεί επαρκώς πλέον για να καταπολεμήσει τον αρχικό ιό (της Γουχάν) και ότι οι ενισχυτικές δόσεις επικαιροποιούν και επαναφέρουν το ανοσοποιτικό μας στα αρχικά επίπεδα ανοσίας.

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού των ευάλωτων ατόμων ενόψει του χειμώνα μέσω του εμβολιασμού, εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο σημαντικό τρόπο για να ανανεωθεί η προστασία, ακόμη στα άτομα που έχουν ξανά μολυνθεί ή εμβολιαστεί.

Διαψεύστηκαν οι ελπίδες για πιο ισχυρή ανοσία

Ωστόσο, οι ελπίδες των επιστημόνων ότι τροποποιώντας το αρχικό εμβόλιο, ώστε να περιλαμβάνει τα νέα στελέχη της παραλλαγής Όμικρον και ίσως ακόμη να προσφέρει καλύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας προστασία, δεν επαληθεύτηκαν.

Οι μελέτες στηρίχθηκαν στη σύγκριση ατόμων που έλαβαν αναμνηστικές δόσεις του αρχικού εμβολίου, με άτομα που εμβολιάστηκαν με τα ενημερωμένα δισθενή εμβόλια κατά των παραλλαγών BA.4 και ΒΑ.5.

«Δεν βλέπουμε ουσιαστικά καμία διαφορά μεταξύ των παλαιών ενισχυτικών εμβολίων και των νέων, περίπου ένα μήνα μετά το εμβόλιο», δήλωσε ο Δρ. Ντέιβιντ Χο, Καθηγητής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, επικεφαλής της μίας από τις δύο ομάδες που διεξήγαγε τις μελέτες.

Οι Ανοσολόγοι υποστηρίζουν πως ένα εμβόλιο κατά δύο στελεχών του SARS-CoV-2, μπορεί να μην είναι καλύτερο από ένα εμβόλιο που καλύπτει το ένα στέλεχος. Ωστόσο, μπορεί η προστασία από τη μόλυνση να μειώνεται σε λίγους μήνες μετά από κάθε αναμνηστική δόση, η προστασία, όμως, από τη σοβαρή νόσο, τη νοσηλεία ή τον θάνατο από Covid-19 διαρκεί περισσότερο.

Η ανοσία στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα άτομα άνω των 65 ετών που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να εξασθενεί ευκολότερα.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Και οι δύο μελέτες βασίστηκαν σε μικρό δείγμα. Η μία από αυτές εξέτασε 19 άτομα που έλαβαν την τέταρτη ενισχυτική όδση του πρώτου ενισχυτικού εμβολίου που δημιουργήθηκε, έναντι 21 ατόμων που έλαβαν την τέταρτη δόση με τα ενημερωμένα εμβόλια.

Η δεύτερη μελέτη , υπό τον Δρ. Νταν Μπόρουκ, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και διευθυντή του Κέντρου Ιολογίας και Έρευνας Εμβολίων στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess, εξέτασε 15 άτομα που έλαβαν το αρχικό αναμνηστικό εμβόλιο, έναντι 18 ατόμων που έλαβαν τα πιο πρόσφατα δισθενή εμβόλια.

Οι μελέτες συνέκριναν επίσης την ανοσολογική απόκριση σε διάστημα από τρεις έως πέντε εβδομάδες μετά την τέταρτη δόση. Ο Δρ. Χο υποστήριξε ότι ως προς τα αποτελέσματα αυτά, πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν με το χρόνο, καθώς τα κύτταρα του ανοσοποιητικού ωριμάζουν.

«Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι σε λίγους μήνες από τώρα, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά», δήλωσε συγκεκριμένα. «Δεν θα έχουμε τελικά συμπεράσματα, εάν δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί η παρακολούθηση αυτών των ατόμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», τόνισε.

Συγκρίνοντας την ανοσολογική απόκριση των ατόμων που έλαβαν τις παλιές ενισχυτικές δόσεις, με αυτά τα άτομα που έλαβαν τις πιο καινούργιες δόσεις κατά των υποπαραλλαγών BA.4 και ΒΑ.5, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εξουδετερωτικά αντισώματα αυξήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, στα ίδια περίπου υψηλά επίπεδα.

Και οι δύο εκθέσεις δημοσιεύτηκαν ως “προδημοσιεύσεις” πριν εξεταστούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

«Κανένα σχόλιο» από Pfizer και Moderna

Αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο μελέτες κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με τα εμβόλια, γεγονός το οποίο δημιουργεί στους επιστήμονες την πεποίθηση πως τα αποτελέσματά τους είναι σωστά.

«Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα αξιοσημείωτο όφελος από τα νεότερα εμβόλια, σε σύγκριση με τα παλαιότερα ενισχυτικά», κατέληξε ο Δρ. Χo.

Τόσο η Pfizer όσο και η Moderna, ωστόσο, οι εταιρείες δηλαδή που παράγουν τις ενισχυτικές δόσεις των mRNA εμβολίων κατά της Covid-19 αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις μελέτες των δύο Καθηγητών, επικαλούμενες την πολιτική των εταιρειών να μην προχωρούν στον σχολιασμό ερευνών στις οποίες δεν συμμετείχαν.

