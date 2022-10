Οικονομία

Ρωσία: Ανησυχία μετά την απόφαση αποχώρησης από τη συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε στο twitter ότι «η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να ανακαλέσει την απόφασή της για αναστολή της συμμετοχής της στη συμφωνία για τα σιτηρά».



Μεγάλη ανησυχία για την επάρκεια στα προϊόντα έχει προκαλέσει η κίνηση της Μόσχας να αναστείλει επ' αόριστον την συμμετοχή της στην συμφωνία για την μεταφορά σιτηρών. ΗΠΑ και ΕΕ έχουν αντιδράσει έντονα εγκαλώντας τη Μόσχα για μονομερή κίνηση.

Στην επιστολή που έστειλε η Ρωσία στα Ηνωμένα Έθνη γνωστοποιεί ότι «από σήμερα» (σ.σ. χθες) αναστέλλει «επ΄αόριστον» τη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας που επέτρεπε τις εξαγωγές ζωτικής σημασίας τροφίμων από τα κατεχόμενα μέρη της νότιας Ουκρανίας.

Ο κ. Μπορέλ προσθέτει ότι «η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας θέτει σε κίνδυνο την κύρια οδό εξαγωγής των τόσο απαραίτητων σιτηρών και λιπασμάτων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Τουρκία: Καμία κίνηση πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Καμία κίνηση φορτηγών πλοίων για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα δεν έχει επικυρωθεί για τη σημερινή ημέρα, ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινού Συντονισμού (JCC) που έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη της διεθνούς συμφωνίας που υπογράφτηκε το καλοκαίρι.

«Δεν βρέθηκε κοινή συμφωνία στο JCC σε ό,τι αφορά τις κινήσεις εξόδου και εισόδου των φορτηγών στις 30 Οκτωβρίου» αναφέρει το κέντρο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στη διάρκεια της νύχτας μετά την απόφαση της Μόσχας να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 22 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ρωσικά πλοία.

Το JCC, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας και του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη, διευκρίνισε πως ενημερώθηκε από τη Ρωσία για τις «ανησυχίες της για την ασφάλεια των φορτηγών» και τις διαβίβασε στην ουκρανική και την τουρκική αντιπροσωπεία.

«Ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρωτοβουλία για τα δημητριακά στη Μαύρη Θάλασσα, Αμίρ Αμπντάλα, ενημερώθηκε σήμερα (29 Οκτωβρίου) από τη ρωσική αντιπροσωπεία στο JCC για τις ανησυχίες της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια κίνησης των εμπορικών πλοίων» αναφέρει το JCC.

«Ο κ. Αμπντάλα επέστησε την προσοχή της τουρκικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο JCC (σε αυτές τις ανησυχίες)» προσθέτει.

Η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει επίσημα μέχρι τώρα στην ανακοίνωση αυτή.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ πως «η Τουρκία δεν έχει ενημερωθεί επίσημα» για η ρωσική αποχώρηση.

«Το JCC εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις, αξιολογεί τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του και συζητεί τα επόμενα βήματα» προσθέτει.

Εννέα φορτηγά διέπλευσαν χθες τον θαλάσσιο διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα και «περισσότερα από δέκα άλλα» είναι έτοιμα να το κάνουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, διευκρινίζει το Κέντρο που επιβλέπει την καλή εφαρμογή της συμφωνίας.

Η τελευταία προβλέπει κυρίως την επιθεώρηση των φορτηγών που διαπλέουν τον Βόσπορο και στις δύο κατευθύνσεις, κενών και με φορτίο, από πέντε ομάδες που αποτελούνται από δύο Ρώσους επιθεωρητές, δύο Ουκρανούς, δύο Τούρκους και δύο εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών.

Από τις αρχές του μήνα, ο αργός ρυθμός των επιθεωρήσεων επικρίθηκε από την Ουκρανία η οποία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι τις παρακωλύει.

Το JCC υπολόγιζε αυτή την εβδομάδα ότι περισσότερα από 170 πλοία περίμεναν για επιθεώρηση ανοικτά της Κωνσταντινούπολης.

Η συμφωνία, που τέθηκε σε συμφωνία την 1η Αυγούστου, επέτρεψε την εξαγωγή από τα ουκρανικά λιμάνια τουλάχιστον εννέα εκατομμυρίων τόνων σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το JCC.

