Life

Halloween στη Σεούλ: Τι προκάλεσε την πολύνεκρη τραγωδία (εικόνες)

Το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη Σεούλ. 151 νεκροί και εθνικό πένθος στη Ν. Κορέα. Νέα βίντεο και μαρτυρίες αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης.

Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Νότια Κορέα, μετά την τραγική εξέλιξη που είχε ο εορτασμός του Χάλοουιν στη Σεούλ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό τουλάχιστον 151 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 152 τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα σε ένα λαβύρινθο από στενά σοκάκια στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι. Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

«Ένας φίλος μου είπε: κάτι τρομερό συμβαίνει έξω!», αφηγείται ο 30χρονος Τζον Γκα-ουλ, ο οποίος έπινε ένα ποτό σε μπαρ την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία. «Του απάντησα: τι είναι αυτά που λες; Βγήκα έξω και είδα απόπειρες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε ανθρώπους που είχαν σωριαστεί στον δρόμο».

Όλα έγιναν… για μια διασημότητα

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλήθος άρχισε να κινείται προς ένα μπαρ όταν ακούστηκε ότι έφτασε εκεί μια διασημότητα. Τότε ήταν που επικράτησε συνωστισμός και ποδοπατήθηκαν.

Για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί» μίλησε ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ-γελ. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον». Συλλυπητήρια δια των ηγετών, εκφράζει η διεθνής κοινότητα.

Η πολύνεκρη τραγωδία, μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα – 16:00 ώρα Ελλάδος) χθες Σάββατο, κοντά στο ξενοδοχείο Hamilton που βρίσκεται σε πολυσύχναστη λεωφόρο. Πέριξ αυτής, όμως, βρίσκεται ένας λαβύρινθος από στενά σοκάκια...

Θλίψη και αλληλεγγύη ΥΠΕΞ για την πολύνεκρη τραγωδία στη Σεούλ

Βαθύτατη θλίψη για τη χθεσινή πολύνεκρη τραγωδία στη Σεούλ, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων, επισημαίνει.

Επίσης, εκφράζει ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και αλληλεγγύη στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας.

Όπως μεταδόθηκε σε προηγούμενο τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον 151 νεκροί και 82 τραυματίες (19 εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση) είναι ο νεότερος απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές για τη χθεσινή τραγωδία κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.