Ινδία: φονική κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας (βίντεο)

Τραγωδία στην Ινδία μετά την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας με δεκάδες νεκρούς.

Σε 81 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του κρατιδίου Γκουτζαράτ, της Ινδίας σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρωτύτερος απολογισμός έκανε λόγο για 68 νεκρούς.

Η ιστορική γέφυρα, μήκους 230 μέτρων, κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για συντήρηση για έξι μήνες και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

«Πολλοί άνθρωποι διασώθηκαν και ορισμένοι αγνοούνται», είπε ο Αμίτ Τζάλα, τοπικός αξιωματούχος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

