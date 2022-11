Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: κρέμασαν γάτα και την έπνιξαν με θηλιά

Κτηνωδία στον Άγιο Δημήτριο. Η γάτα βρέθηκε απαγχονισμένη με αυτοσχέδια θηλιά. Η ανακοίνωση του Δήμου.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου συνέβη στον Άγιο Δημήτριο, με μια γάτα να βρίσκει τραγικό θάνατο καθώς την κρέμασαν σε αυτοσχέδια θηλιά.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο Δήμος μέσα από ανάρτησή του στα social media κατά την οποία αναφέρει ότι η αδέσποτη γάτα, που φροντιζόταν από εθελόντρια βρέθηκε απαγχονισμένη με αυτοσχέδια θηλιά.

Η Επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου θα καταθέσει μήνυση και καλούν οποιον μπορεί να γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να βοηθήσει στον εντοπισμό του δράστη απευθυνόμενος στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

