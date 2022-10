Αθλητικά

Formula 1 - Μεξικό: Νικητής με ρεκόρ ο Φερστάπεν (εικόνες)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τη νίκη του Φερστάπεν στο γκραν πρι στο Μεξικό.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία στον 20ό (από τους 22) αγώνα της χρονιάς και συνδύασε την επιτυχία του με ένα ρεκόρ, καθώς έγινε ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε μια σεζόν της Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός «πιλότος» έφτασε τις 14 νίκες μέσα στο 2022 και βελτίωσε το ρεκόρ των 13 επιτυχιών, το οποίο μοιραζόταν από την περασμένη Κυριακή (σ.σ. με την επικράτησή του στο γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών) με τον Μίκαελ Σουμάχερ (2004) και τον Σεμπάστιαν Φέτελ (2013). Παράλληλα, η Red Bull πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της και ισοφάρισε το ρεκόρ της ομάδας, το οποίο είχε σημειωθεί το 2013, με τις εννέα σερί νίκες του Φέτελ μετά την καλοκαιρινή διακοπή.

Τη δεύτερη θέση στο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού κατέκτησε ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, προς ικανοποίηση των συμπατριωτών του που βρέθηκαν στις εξέδρες της πίστας "Autodromo Hermanos Rodriguez".

Ο αγώνας ουσιαστικά κρίθηκε στην εκκίνηση, καθώς ο Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε από την "pole position", κατάφερε να φτάσει πρώτος στην πρώτη στροφή, ενώ ο χαμένος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Μολονότι εκκινούσε δεύτερος, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έχασε τη θέση του από τον Χάμιλτον στη δεύτερη στροφή, ενώ στην ευθεία μετά τη στροφή 3 τον προσπέρασε και ο Πέρες. Στη συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, καθώς Red Bull και Mercedes ακολούθησαν στρατηγική ενός πιτ-στοπ (με διαφορετικές επιλογές στα ελαστικά), με τον Ράσελ να ξαναμπαίνει στα πιτ για να «φορέσει» τη μαλακή γόμα στον προτελευταίο γύρο, προκειμένου να πάρει τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι τα μονοθέσια της Ferrari έκαναν ένα... μοναχικό αγώνα, καθώς έμειναν πολύ μακριά από τη «μάχη» του βάθρου και κατέλαβαν τις θέσεις 5-6, όντας τα τελευταία μονοθέσια που τερμάτισαν στον ίδιο γύρο με τους τέσσερις πρωτοπόρους.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού και οι κατατάξεις οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 38:36.729 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 15.186 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 18.097 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 49.431 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 58.123 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 68.774 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) + 1 γύρος Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1 γύρος Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1 γύρος Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 416 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 280 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 275 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 231 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 216 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 212 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 111 Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 82 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 71 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 47 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 36 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 35 Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 24 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 23 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 13 Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 12 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 12 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 4 Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 2 Νικ ντε Φρις (Ολλανδία/Williams) 2 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-RBPT 696 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-- Ferrari 487 Mercedes 447 Alpine-Renault 153 McLaren-Mercedes 146 Alfa Romeo-Ferrari 53 Aston Martin-Mercedes 49 Haas-Ferrari 36 AlphaTauri-RBPT 35 Williams-Mercedes 8