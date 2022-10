Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο (βίντεο)

Εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύσουσα. Πλήγματα και στο Χάρκοβο.

(εικόνα αρχείου)

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σήμερα το πρωί, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις.

Καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

Στο μεταξύ ο Ίχορ Τερέχοβ, δήμαρχος του Χαρκόβου, δήλωσε ότι η πόλη έχει πληγεί από δύο πυραύλους που στοχοθέτησαν "τις εγκαταστάσεις κρίσιμης υποδομής".

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις αεροπορικές της επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αφού κατηγόρησε το Κίεβο για την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας.

The moment Ukrainian air-defenses intercepted Russian cruise missiles over Kyiv Oblast pic.twitter.com/wS8K8C5N1n — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 31, 2022

