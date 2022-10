Κόσμος

Έκκληση του δημάρχου του Κιέβου: Στείλτε κουβέρτες και γεννήτριες, αλλιώς θα παγώσουμε

Δραματική έκκληση στη Δύση για είδη πρώτης ανάγκης λόγω του σκληρού χειμώαν που έχει ήδη φτάσει στην Ουκρανία απηύθυνε μέσω της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Οι Ουκρανοί θα παγώσουν μέχρι θανάτου αυτόν τον χειμώνα, εάν η Δύση δεν στείλει επειγόντως κουβέρτες και γεννήτριες για να τους κρατήσει ζεστούς» είπε ο Κλίτσκο.

Ο 51χρονος δήμαρχος του Κιέβου και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής έχουν αφήσει τη χώρα του στο χείλος μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων μας και να τους προστατέψουμε» είπε, χτυπώντας τις τεράστιες γροθιές του στο τραπέζι.

«Αλλά αυτός ο χειμώνας θα είναι σίγουρα μια τεράστια πρόκληση για εμάς» πρόσθεσε.

Τα χτυπήματα της Μόσχας στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και στο ευρύτερο δίκτυο το τελευταίο διάστημα προκαλούν μεγάλες διακοπές στο ρεύμα και δημιουργούν πιεστικό ερώτημα εάν το σύστημα θα αντέξει τους σκληρούς μήνες του χειμώνα.

Περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από επιθέσεις με drone και πυραύλους που εκτελέστηκαν με εντολή του Σεργκέι Σουροβίκιν, του νεότερου διοικητή της εισβολής του Κρεμλίνου.

Στο Κίεβο, οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποίηση για «απότομη επιδείνωση» των προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής ως αποτέλεσμα των χτυπημάτων.

Ο Κλίτσκο είπε ότι η αλλαγή στην στρατηγική, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του τελευταίου στρατιωτικού διοικητή του Πούτιν, αντανακλά την ανάγκη του Ρώσου προέδρου να διεκδικήσει έστω και μια μικρή νίκη από την παραπαίουσα εισβολή του.

Τις επόμενες ημέρες, οι νυχτερινές θερμοκρασίες σε όλη την Ουκρανία αναμένεται να σημειώσουν πτώση, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Με πολλούς Ουκρανούς να ζουν σε κτίρια που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, χωρίς αέριο και παράθυρα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι μία από τις μοναδικές μεθόδους που έχουν για να θερμάνουν τα σπίτια τους.

Για τον Κλίτσκο η εισβολή του Πούτιν δεν είναι πλέον ένας πόλεμος στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά ένας πόλεμος εναντίον των αμάχων της, που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον χειμώνα για να τους υποτάξει.

Ο Κλίτσκο και η ομάδα του κατάφεραν να αγοράσουν γεννήτριες και έχουν ετοιμάσει 1.000 κινητά σημεία για θέρμανση στο Κίεβο.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να προετοιμάζονται για ένα «χειρότερο σενάριο» στην πόλη τους, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

πηγή: Telegraph

