Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Αποτυχία αν δεν συμφωνήσουν οι Υπουργοί Ενέργειας

Ενεργειακή κρίση και Ουκρανικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Λιθουανή ομολόγό του Ίνγκριντα Σιμονίτε. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία.

Αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο υπουργών ενέργειας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εμφανίστηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λιθουανή ομόλογός του Ίνγκριντα Σιμονίτε , στις δηλώσεις που έκαναν πριν λιγο μετά τη συνάντησή τους στο Βίλνιους.

«Θα είναι αποτυχία αν οι υπουργοί Ενέργειας δεν συμφωνήσουν. Το θέμα μετά θα περάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Οι λύσεις που έχουν σχεδιαστεί δίνουν απάντηση στις ανησυχίες των χωρών. Τώρα που το TTF έχει εξισορροπήσει σε ακριβά αλλά αποδεκτά επίπεδα, είναι η στιγμή να εφαρμοστεί ενας τέτοιος μηχανισμός», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την πρωθυπουργό της Λιθουανίας που από την πρώτη στιγμή στηρίζει τις ελληνικές θέσεις. «Είναι η σωστή συγκυρία και η σωστή στιγμή για να βρεθεί λύσει. Η Λιθουανία υποστηρίζει αυτή την ιδέα από την αρχή των εντάσεων και των διακυμάνσεων στην αγορά ενέργειας», δήλωσε η κυρία Σιμονίτε.

Οι δυο ηγέτες καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία. «Καταλαβαίνουμε τους στόχους», ανέφερε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας υπογραμμίζοντας ότι με την Ελλάδα υπάρχει κοινός τόπος ώστε η απάντηση να είναι πανευρωπαϊκή. «Το πλαφόν στην ενέργεια πρέπει να τεθεί σε έγκαιρο χρόνο», συνέχισε. «Η ευρωπαϊκή λύση έχει δυστυχώς καθυστερήσει . Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κερδοσκόποι θα αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο από την ΕΕ», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε οτι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί και πρόσθεσε ότι καταδίκασαν και οι δυο την πρόσφατη εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία σε ουκρανικές πόλεις.

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πλήρη ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος αναφέρθηκε και στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δήλωσε πως η Τουρκία υπονομεύει τη σταθερότητα και την την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και πως το τελευταίο που χρειάζεται είναι μια ακόμα πηγή έντασης μεταξύ δυο συμμάχων του ΝΑΤΟ. «Η Ελλάδα έχει ανοικτό παράθυρο στο διάλογο και πάντα κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις και στις απειλές της εδαφικής της ακεραιότητας», ανέφερε.

Επιπλέον επέκρινε την στάση της Τουρκίας σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να επιλέξει πλευρά σαν να μην υπάρχει σωστό και λάθος», τόνισε και αναφερομενος στις κυρώσεις κατά της Μόσχας είπε ότι έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομίας επισημαίνονται πως πρέπει όλες οι χώρες να ευθυγραμμιστούν.

