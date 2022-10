Οικονομία

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 5 βήματα για να μαζέψεις χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, όπως έχει καθιερωθεί η 31η Οκτωβρίου.

«Η αποταμίευση μπορεί να κάνει τη διαφορά» είναι το μήνυμα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων (World Savings Banks Institute, WSBI) στον εφετινό ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης ξεκίνησε πριν 96 χρόνια, στις 31 Οκτωβρίου 1926, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων (International Savings Banks Institute, ISBI), που ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1924 και αποτέλεσε τον πρόδρομο του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων.

Έκτοτε, η έννοια της αποταμίευσης συνδέθηκε στενά με την πορεία της ανθρωπότητας, από απλές οικογένειες μέχρι ολόκληρα κράτη. Διαδόθηκε και απέκτησε τη δική της αξία και συμβολή στην ανάπτυξη των οικονομιών και του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Στο ηλεκτρονικό βιβλίο «Πρώτα Χρηματοοικονομικά Βήματα» που εξέδωσε η ΕΕΤ το 2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αποταμίευση (https://www.hba.gr/UplDocs/EMQ/first_steps_in_finance_flipbook/index.html)

Όπως επισημαίνεται, ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει η αποταμίευση, έστω και με ένα πολύ μικρό ποσό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αποταμίευση είναι αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής διαχείρισης όλων και τα πέντε βασικά βήματά της, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι τα ακόλουθα:

1. Στόχος / Σκοπός: Να θέσεις τον στόχο. Για ποιο σκοπό αποταμιεύεις και πόσο σου κοστίζει;

2. Αξιολόγηση: Αξιολόγησε την οικονομική σου κατάσταση πριν ξεκινήσεις. Πόσα χρήματα διαθέτεις; Πότε θα χρειαστείς τα χρήματα της αποταμίευσής σου;

3. Σχέδιο: Υπολόγισε το ποσό που θέλεις να αποταμιεύσεις για την επίτευξη του στόχου σου και διαμόρφωσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

4. Αποταμίευση: Ξεκίνα την αποταμίευση σύμφωνα με το σχέδιό σου.

5. Παρακολούθηση: Παρακολούθησε και αναπροσάρμοσε το σχέδιό σου για να πετύχεις τον στόχο σου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Μπέζος: το θέατρο, ο Πέτρος Φιλιππίδης και η πολιτική (βίντεο)

Έλον Μασκ: Η επίθεση στον σύζυγο της Πελόζι και το tweet με τις θεωρίες συνομωσίας