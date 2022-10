Πολιτική

Βουλή - ΣΥΡΙΖΑ: Δύο ερωτήσεις για υποκλοπές και Πάτση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες απαντήσεις ζητά ο Αλέξης Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις. Ερώτηση από 53 βουλευτές για τον Ανδρέα Πάτση και την δράση του.

«Ο κ. Πάτσης εκπροσωπούσε τη χώρα στο εξωτερικό, προωθώντας παράλληλα τα συμφέροντα της εταιρείας του», σημειώνουν σε ερώτηση τους 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η οποία απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Νίκο Δένδια.

Στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου και της Γραμματέως της Κ.Ο. της αξιωματικής αντιπολίτευσης Όλγας Γεροβασίλη, υποστηρίζεται πως ο μέχρι πρότινος βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Πάτσης, είχε πριν από δύο χρόνια, επίσημες επαφές με ανώτατους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του Κοσόβου.

«Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των αξιωματούχων του Κοσόβου οι επαφές του βουλευτή είχαν επίσημο χαρακτήρα, στις οποίες ο τελευταίος μιλούσε για λογαριασμό της χώρας και μάλιστα όχι στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής διπλωματίας, εφόσον όλες οι συναντήσεις αυτές έγιναν με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κ. Πάτσης παράλληλα προωθούσε και τα συμφέροντα της εταιρίας του», ισχυρίζονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ρωτούν τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών:

«Είχε οποιαδήποτε εμπλοκή το γραφείο του Πρωθυπουργού ή μεμονωμένα στελέχη του στην προετοιμασία των παραπάνω συναντήσεων;

Ήταν ενήμερη η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ και η αρμόδια διπλωματική αρχή στο Κόσοβο για τις παραπάνω συναντήσεις, πολιτικές και επιχειρηματικές, του βουλευτή και είχαν ρόλο στον προσδιορισμό τους; Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι αρνητική, σε ποιες ενέργειες προχώρησε το Υπουργείο όταν έλαβε γνώση ότι πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις αυτές και ανακοινώθηκαν από τους επίσημους λογαριασμούς των αξιωματούχων του Κοσόβου, ως επίσημες συναντήσεις με εκπρόσωπο της Ελληνικής Πολιτείας;».

Εν τω μεταξύ, επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με το ζήτημα των παρακολουθήσεων, με θέμα «Εκλογές με ενεργό το κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων;». Αναλυτικά η ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα «Τις τελευταίες ημέρες σειρά δημοσιευμάτων σε ΜΜΕ («Το Βήμα» της 30/10, Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο των 29-30/10, Inside Story 31/10), επιβεβαιώνουν ότι το παράνομο λογισμικό predator ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό της κυβέρνησής σας και η εταιρία που το εισήγαγε βρίσκεται ακόμη εδώ και σε πλήρη λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα τα παραπάνω δημοσιεύματα αναφέρονται λεπτομερώς σε υπαρκτά περιστατικά από φυσικές παρακολουθήσεις και από παρακολουθήσεις μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού predator, που στόχευαν είτε σε πολιτικά πρόσωπα -και μάλιστα ακόμη και μέλη της κυβέρνησής σας- είτε σε επιχειρηματίες που είχαν αντιθέσεις με άλλους επιχειρηματίες που πρόσκεινται σε εσάς και στο κέντρο που ενεργούσε τις υποκλοπές, είτε σε ιδιώτες που παρακολουθούνταν για ιδιωτικούς λόγους. Επίσης, τα εν λόγω δημοσιεύματα αναδεικνύουν ότι στελέχη της κυβέρνησης και υπηρεσιών που ενεργούσαν υπό τον άμεσο έλεγχο σας, μέσα από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, πέραν της εμπλοκής που είχαν στις επισυνδέσεις της ΕΥΠ, πρωτοστάτησαν και στη συγκρότηση του κέντρου αποφάσεων και συνεννοήσεων που έφερε στην Ελλάδα το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων predator, επιδιώκοντας μέσω αυτού την ικανοποίηση σκοτεινών πολιτικών και επιχειρηματικών σκοπών. Με δεδομένο ότι με δική σας εντολή, τα κρίσιμα πρόσωπα που και στα εν λόγω δημοσιεύματα αναδεικνύονται ως οι ‘κρίσιμοι κρίκοι’ για τη μεταφορά και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στη χώρα μας, δεν εκλήθησαν καν στην εξεταστική επιτροπή, αφού θελήσατε να τους προστατεύσετε και να προστατευτείτε. Με δεδομένο ότι η εταιρία που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων αξιοποίησε κρίσιμο χρόνο, που η κυβέρνησή σας σκοπίμως άφησε να χαθεί, προκειμένου να εξασφαλίσει τη παραμονή της στη χώρα μας. Με δεδομένο ότι η αρμόδια εισαγγελέας της ΕΥΠ, που επί των ημερών σας διορίστηκε, ισχυρίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών ότι έχει ανέλεγκτη κρίση βάση της οποίας θα παρακολουθούσε ακόμη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εάν έκρινε ότι «πουλούσε τη πατρίδα». Γεννάται ένα μείζον, όχι μόνο πολιτικό και ηθικό αλλά υπαρξιακό για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ερώτημα : Πως θα οδηγηθεί η χώρα σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ενόσω όχι μόνο δεν υπάρχει διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, όχι μόνο επιχειρείται από εσάς η συγκάλυψή της, όχι μόνο συνεχίζει να αιωρείται η κατηγορία προς τον αρχηγό του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος που ενδέχεται να διαχειριστεί διερευνητική εντολή ότι είναι «εθνικά επικίνδυνος», αλλά υπάρχουν και βάσιμες ενδείξεις ότι οι παρακολουθήσεις από το εν λόγω παράνομο λογισμικό συνεχίζονται απρόσκοπτα. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός: Θα επιμείνετε στην αντιθεσμική και αντισυνταγματική επίκληση δήθεν εθνικού απορρήτου αφήνοντας με δική σας ευθύνη στο πλήρες σκοτάδι την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ακόμη και απέναντι στην Επιτροπή PEGA του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή θα άρετε το απόρρητο δίνοντας κάθε έγγραφο και πληροφορία που θα ζητηθεί για τη χρήση του λογισμικού predator και επιτρέποντας στα εμπλεκόμενα πρόσωπα να καταθέσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν; Θα αναλάβετε την πολιτική ευθύνη να οδηγήσετε τη χώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με ανοιχτό το ενδεχόμενο το παράνομο λογισμικό predator να συνεχίζει να παρακολουθεί πολιτικούς σας αντιπάλους ή θα ακολουθήσετε τη προτροπή, ακόμη και κορυφαίων στελεχών της παράταξής σας, “η επίκληση του απορρήτου να υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου”;». Ειδήσεις σήμερα: Πετρέλαιο θέρμανσης: Παράταση στην έκπτωση από τα ΕΛΠΕ Πέθανε ο Ηλίας Ζερβός Βιασμός ανηλίκων: Παιδιά κατήγγειλαν τον πατέρα τους - Τα “πάσαρε” και σε φίλους του