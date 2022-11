Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” – Γεωργιάδης: Πρεμιέρα την Τετάρτη με αυστηρούς ελέγχους

Γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι η χθεσινή ήταν η καλύτερη μέρα της πολιτικής του καριέρας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η χθεσινή ήταν ίσως η καλύτερη ημέρα της πολιτικής του καριέρας, εξαιτίας μιας σειράς στοιχείων που ανακοινώθηκαν για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του.

«Αρχικά ο economist ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα κέρδισε 16 θέσεις στον δείκτη του οικονομικού κλίματος και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα για το 2022 ήταν πρώτη στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων και τέλος η Eurostat παρουσίασε τα στοιχεία του πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πλέον χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Ο πληθωρισμός είναι φρικτός και δυστυχώς προκαλεί μεγάλα προβλήματα, ιδίως στους ευάλωτους συμπολίτες μας», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε πως «κάνουμε ότι μπορούμε για να τον περιορίσουμε, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Θαύματα έκανε μόνο ο Χριστός, εμείς οι πολιτικοί δεν μπορούμε».

Αναφερόμενος στο «καλάθι του νοικοκυριού» που κάνει πρεμιέρα αύριο, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα βοηθήσει σημαντικά και αποκάλυψε ότι αύριο θα επισκεφτεί όλες τις αλυσίδες super market για να κάνει ελέγχους και να δει αν τηρείται η δέσμευση ότι όλα τα προϊόντα που θα βρίσκονται σε αυτό, θα έχουν την ίδια τιμή ή και χαμηλότερη από αυτή που είχαν στις 3 Οκτωβρίου.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και για τα υπόλοιπα προϊόντα που βρίσκονται εκτός του καλαθιού του νοικοκυριού.

