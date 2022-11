Πολιτική

Μπαχτσελί: Η Τουρκία ξύπνησε και ο γίγαντας δεν αστειεύεται…

Ο Τσελίκ συμμετείχε στην εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, λέγοντας πως «τα εγκλήματα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας στο Αιγαίο είναι ατέλειωτα».

Τα προκλητικά μηνύματα από την πλευρά της Άγκυρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του κυβερνητικού εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί και του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, να πάρουν την σκυτάλη.

«Η Τουρκία δεν αστειεύεται», δήλωσε από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί προφανώς απευθυνόμενος στην Ελλάδα. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε ξεκάθαρα ότι ο πύραυλος Ταϊφούν δίνει το κατάλληλο μήνυμα στους εχθρούς της Τουρκίας.

Κάλεσε μάλιστα τις τρομοκρατικές συμμορίες και τις εχθρικές χώρες που στοχεύουν να βλάψουν την Τουρκία να προσέξουν και να βάλουν μυαλό. «Τους λέμε ότι ο γίγαντας όχι μόνο ξύπνησε αλλά ορθοποδεί με θαυμάσια τεχνολογική ανάπτυξη», είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Αλλά και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ τα έβαλε για άλλη μια φορά με την Ελλάδα κατηγορώντας την και πάλι για πνιγμούς μεταναστών στο Αιγαίο. «Τα εγκλήματα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας στο Αιγαίο είναι ατέλειωτα», ισχυρίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ. Υποστήριξε ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από κοινού με τη FRONTEX.

