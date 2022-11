Κόσμος

Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν μίλησαν για τα σιτηρά της Ουκρανίας

Η επαφή των δύο ΥΠΕΞ, έγινε λίγες ώρες μετά από την συνομιλία των Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν είχε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον οποίο συζήτησαν τον διάδρομο των σιτηρών.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας για την ομαλή λειτουργία της συμφωνίας για τα σιτηρά.

Ο Αμερικανός Υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την επαναλειτουργία του διαδρόμου σιτηρών ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της Τουρκίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ο εκσυγχρονισμός του στόλου των F-16 της Τουρκίας.

“Συμφωνία” Πούτιν - Ερντογάν για τις εξαγωγές από την Ουκρανία

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει συνεργασία με γνώμονα τη λύση του προβλήματος των σιτηρών, εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική του επικοινωνία που είχε χθες Τρίτης με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι συνεχίζουν να αναλαμβάνουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όλα τα μέρη για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης για τις αποστολές σιτηρών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει συνεργασία με γνώμονα τη λύση σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, προσθέτοντας ότι εάν λύσουν την κρίση των σιτηρών με εποικοδομητική προσέγγιση, θα ενθαρρύνουν επίσης τα βήματα που πρέπει να γίνουν στην πορεία.

Πως ο Ερντογάν έπεισε τον Πούτιν για διάδρομο σιτηρών;

Ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε πως έπεισε τον Πούτιν για το διάδρομο σιτηρών:

«Πρώτα θα το πω στον Μπάιντεν και μετά σε σας», απάντησε.

