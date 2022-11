Κοινωνία

Νομιμοποίηση αλλοδαπών: “Μπίζνα” με εικονικά σύμφωνα συμβίωσης

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε χρυσές δουλειές με εικονικούς γάμους... αλλοδαπών με Ελληνίδες. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Τουλάχιστον 15 άτομα εμπλέκονται στην δράση κυκλώματος που δρούσε στη Ρόδο και προέβαινε στη σύναψη εικονικών σύμφωνων συμβίωσης μεταξύ αλλοδαπών ανδρών και Ελληνίδων γυναικών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση άδειας διαμονής στους αλλοδαπούς έναντι αμοιβής.

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από την Ασφάλεια, το κύκλωμα εντόπιζε αρχικά αλλοδαπούς που δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για νόμιμη διαμονή στη χώρα μας ή δεν δικαιούνταν ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Την ίδια ώρα, προσέγγιζε Ελληνίδες τις οποίες έπειθε να συνάπτουν εικονικά σύμφωνα συμβίωσης. Όταν εκείνες συμφωνούσαν -φυσικά με το αζημίωτο- το κύκλωμα επιχειρούσε να προχωρήσει στην έκδοση άδειας διαμονής για τους αλλοδαπούς που εμφανίζονταν ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής έξι περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες επιχείρησαν να εκδώσουν άδειες διαμονής με εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για απόπειρα υφαρπαγής ψευδής βεβαίωσης από κοινού κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα απάτης και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

