Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: σταθερά πρώτοι και με διαφορά

Πρώτοι και με διαφορά κόβουν το νήμα στην κούρσα της τηλεθέασης οι “Ράδιο Αρβύλα”, από την ημέρα της πρεμιέρας τους.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν και έκαναν αίσθηση όχι μόνο με την καυστική σάτιρά τους, αλλά και με τη μεγάλη αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού. Η εκπομπή που γράφει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση εδώ και 16 σεζόν, συνεχίζει και φέτος τη σαρωτική της πορεία.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση ήταν πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού από την ημέρα της πρεμιέρας τους, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Η εκπομπή ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 20,4%.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού με 4,2 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.282.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής της, η εκπομπή είχε σημαντικές πρωτιές στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών, με την ανταπόκριση των τηλεθεατών να την φέρνει, για ακόμα μια φορά, στην κορυφή.

