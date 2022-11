Αθλητικά

ΑΕΚ: Η κερδισμένη φανέλα του Ελίασον και η συγκινητική ιστορία δύο παιδιών

Γιατί ένας φίλος του Ολυμπιακού κέρδισε τη φανέλα του Ελίανσον. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξηγεί με ανάρτησή της...

Η ΠΑΕ ΑΕΚ διοργανώνει τακτικά διαγωνισμούς μέσα από τις σελίδες που διατηρεί στα social media, δωρίζοντας μεταξύ άλλων και φανέλες της ομάδας. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά με τις ποδοσφαιρικές ομάδες, πλην όμως στον τελευταίο διαγωνισμό της Ένωσης προέκυψε μια συγκλονιστική ιστορία.

Ο νικητής της φανέλας του Νίκλας Ελίασον ήταν ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος έπαιξε στον διαγωνισμό με την ελπίδα να κερδίσει και να κάνει δώρο τη μπλούζα σε έναν φίλο του, που πρόσφατα έχασε τον αδερφό του.

Συγκεκριμένα, η ίδια η ΠΑΕ ΑΕΚ με story της στο Instagram ενημέρωσε για τη συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία.

«Μια εκπληκτική ανθρώπινη ιστορία κρύβεται πίσω από τον νικητή της φανέλας του Νίκλας Ελίασον. Ο νικητής Δημοσθένης όπως και ο αδερφός του Παναγιώτης, ακολούθησαν την ΑΕΚ στο Instagram και έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αν και ο πρώτος φίλος του Ολυμπιακού και ο δεύτερος φίλος του Παναθηναϊκού, ο σκοπός τους, αν τους χαμογελούσε η τύχη, να προσφέρουν μια μικρή χαρά στον φίλο τους Ενωσίτη, Γιάννη Μποφίλιο, που στις 6 Αυγούστου αποχαιρέτησε τον αδερφό του Αντώνη με το φέρετρο να το σκεπάζει η σημαία της ΑΕΚ και στο στερνό αντίο να παιανίζει ο ύμνος της Ένωσης! Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ!», έγραψε η ΑΕΚ γνωστοποιώντας τη συγκλονιστική ιστορία…

