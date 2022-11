Life

Μοιραράκη: Η κακοποίηση στον γάμο, ο θάνατος του συζύγου της και οι “χρυσές” πωλήσεις (βίντεο)

Αποκαλυπτική ήταν η συνομιλία της Δέσποινας Μοιραράκη με τον Γιώργο Λιάγκα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι είπε για όσα βίωσε στον πρώτο γάμο της, την ηλικία της και τις πιο ακριβές πωλήσεις της.

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική ζωή της, τα επιχειρηματικά βήματα της, αλλά και για την σχέση της με την τηλεόραση.

Μιλώντας για τα παιδικά χρόνια της, η Δέσποινα Μοιραράκη είπε μεταξύ άλλων, «Δεν είχα παπούτσια να φορέσω. Στο σχολείο μου, πήγαινα τελευταία στις σκάλες, για να μην το βλέπουν τα άλλα παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια έζησα και ήμουν ορφανή από μικρή, έχασα τον μπαμπά μου σε ηλικία 6 ετών. Όταν ήμουν 5 ετών, επειδή ήμουν πολύ έξυπνη και είχα μάθει το βιβλίο της ιστορίας απέξω, ο πατέρας μου πήγε στον εξάδελφο του, που ήταν δάσκαλος στο Αγρίνιο και με έγραψαν εκεί και μετά με έκαναν μεταγραφή στο δημοτικό σχολείο του Νέου Ψυχικού και τελείωσα το λύκειο στα 17 μου».

Αποκάλυψε πως έχει γεννηθεί την Πρωτομαγιά του 1960, αλλά αισθάνεται «42 ετών στην ψυχή», ενώ αναφερόμενη στον πρώτο γάμο της, η Δέσποινα Μοιραράκη είπε «έχω δεχθεί και κακουχίες σωματικές στην ζωή μου. Δέχθηκα σωματική κακοποίηση στον πρώτο γάμο μου».

«Έχω διεκδικήσει δικαστικά να ονομάζομαι Μοιραράκη. Είναι τιμή μου να λέγομαι Μοιραράκη. Είναι πατέρας των παιδιών μου. Εγώ το έκανα γνωστό αυτό το όνομα, εργάστηκα πάρα πολύ για να το κάνω γνωστό», είπε η καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα, προσθέτοντας πως «υπήρχε για μένα ένας βασικό λόγος που έπρεπε να υπομένω αυτήν την σχέση μέχρι να έρθει η ώρα να την λήξω. Όταν αυτό τακτοποιήθηκε, ήταν πολύ επώδυνη αυτή η λήξη. Μετά από 17 χρονιά, δεν περίμενε αυτός ο άνδρας να γίνουν έτσι τα πράγματα. Η επιχείρηση ήταν στα ονόματα και των δύο και έπρεπε να χωριστεί η εταιρεία. Ήταν αρχικά με αντίκες και εγώ την έκανα με εμπόριο χαλιών. Τρία παιδιά έπρεπε να συντηρήσω και έπρεπε να πετύχω. Πλέον έχω μεγάλη πείρα, 45 ετών στο εμπόριο, έχοντας μεγάλες γνώσεις και μεγάλες πωλήσεις».

Μιλώντας για την απώλεια πριν από λίγους μήνες του δεύτερου συζύγου της, η Δέσποινα Μοιραράκη είπε «άργησε να γλυκάνει η ζωή μου. Έμεινα χρόνια μόνη μου, πριν γνωρίσω τον δεύτερο σύζυγο μου. Πονάω πάρα πολύ για τον Γιάννη και υποφέρω μέσα μου, ακόμη δεν νιώθω έτοιμη να μπορώ να πω περισσότερα για αυτό. Είναι τεράστιος ο πόνος. Μετά από έναν τεράστιο κύκλο με αντιξοότητες, ήρθε στην ζωή μου ένα δώρο που πρέπει να αποδεχθώ ότι πλέον δεν υπάρχει. Δεν έχω συνειδητοποιήσει των απώλεια του».

«Ο θεός και η Παναγία για να το κάνουν αυτό, έτσι έπρεπε να γίνει και εγώ πρέπει να το αποδεχθώ. Ο άνδρας μου έλεγε πάντα «εσύ είσαι η Δέσποινα η Μοιραράκη», σας λέω ότι είμαι εδώ, είμαι η Δέσποινα Μοιραράκη και η ζωή συνεχίζεται», ανέφερε.

Σε ότι αφορά την παρουσία της στις τηλεπωλήσεις, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην τηλεφωνική παραγγελία χαλιών από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την πώληση χαλιού αξίας 15.000 ευρώ μέσω τηλεφώνου, αλλά και την μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει μέσω της τηλεόρασης, που ήταν ένας πίνακας που αγοράστηκε από επιχειρηματία στην Θεσσαλονίκη, έναντι 27 εκατομμυρίων δραχμών.

