Κοινωνία

“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου - Nέες καταγγελίες: “Με κυνήγησε και αυνανίστηκε μπροστά μου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει μία νέα καταγγελία για το "βιαστή με τα τατουάζ". "Είναι αυτός, θα τον αναγνώριζα ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους", δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Νέα στοιχεία για τον «βιαστή με το τατουάζ» που δρούσε στο Παλαιό Φάληρο βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο οι έρευνες των Αρχών προχωρούν. Μέχρι στιγμής τον έχουν καταγγείλει τέσσερις γυναίκες με τις περιγραφές τους να συγκλονίζουν.

«Είναι αυτός, θα τον αναγνώριζα ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους»

Η δράση του βιαστή με τα τατουάζ είχε τρομοκρατήσει τις γυναίκες όχι μόνο στο Παλαιό Φάληρο και τις γύρω περιοχές, αλλά ακόμη και μέχρι το Λουτράκι. Η Αγγελική, ένα από τα θύματά του που τον αναγνώρισε είπε ότι την είχε κυνηγήσει με άγριες διαθέσεις τον Αύγουστο του 2021 σε κεντρικό δρόμο στην πόλης όπου παραθέριζε.

Ήταν περίπου 6.00 το πρωί όταν η γυναίκα είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα στον πεζόδρομο διπλά στη θάλασσα και ενώ αυτοκίνητα κινούνται στον κεντρικό δρόμο, ο 45χρονος ατάραχος την ακολουθούσε σε κάθε της βήμα.

Εκείνη, όπως δήλωσε στο Mega προσπάθησε να αλλάξει διαδρομή για να τον αποφύγει, όμως μάταια.

«Προχωρά στον πεζόδρομο, φτάνει μέχρι τον κεντρικό δρόμο ο οποίος είναι 20 μέτρα από μένα, σταματάει και γυρνάει πίσω» είπε.

«Ξεκλειδώνω το σπίτι και με το που μπαίνω τον βλέπω αυτόν να τρέχει προς εμένα. Καλύπτει με το μπλουζάκι του το πρόσωπό του με το που φτάνει μπροστά στην τζαμαρία. Κατεβάζει το βρακί του και έρχεται προς εμένα και αρχίζει να αυνανίζεται. Ευτυχώς είχα βρει την κλειδαριά κι είχα μπει πια μέσα στο σπίτι μου» δήλωσε και συμπλήρωσε πως κάλεσε την αστυνομία που έφτασε σε 15 λεπτά.

«Είδα ένα περιπολικό, τους είπα ότι εγώ είχα καλέσει, μου είπαν ότι δεν είδαν τίποτα το περίεργο κι εκεί έληξε αυτή η ιστορία» υπογράμμισε.

«Ο άνθρωπος δεν είναι επιδειξίας, είναι μανιακός. Έχω μαζί μου έναν σκύλο και δεν τον υπολογίζει, τρέχει μανιωδώς επάνω μου την ώρα που κινείται ο κόσμος. Είναι κεντρικότατο σημείο του Λουτρακίου, δεν ήμουν σε κάποια ερημιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό που είδαμε προχθές στο βίντεο ότι μπήκε με την άνεσή του στο αυτοκίνητο της κοπέλας, εγώ το θεώρησα πάρα πολύ φυσικό για αυτόν τον τύπο» σημείωσε η Αγγελική.

Σύμφωνα με πληροφορίες άλλη μια παρόμοια καταγγελία από άλλη γυναίκα στο Λουτράκι είχε γίνει το καλοκαίρι του 2021 με την περιγραφή του δράστη να είναι πανομοιότυπη.

Μάλιστα είχε εντοπιστεί όχημά του με στοιχεία ιδιοκτήτη που διέμενε στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Σκοτώθηκε μωρό 18 μηνών - Έπεσε από τον τέταρτο όροφο

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα