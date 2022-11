Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία - Γεωργόπουλος: Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων δηλώνει αποστροφή για το υλικό που κατείχε (βίντεο)

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του συγγραφέα στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 μετά την προφυλάκιση για παιδική πορνογραφία.

Μια απίστευτη ιστορία παιδικής πορνογραφίας, με κεντρικό πρόσωπο έναν πολυβραβευμένο συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας προκαλεί σάλο και αντιδράσεις, στον απόηχο των αποκαλύψεων υποθέσεων με «πρωταγωνιστές» παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά, που συγκλονίζουν την Ελλάδα.

Ο συγγραφέας συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου και προφυλακίστηκε στις φυλακές Τρίπολης, καθώς «πιάστηκε» από το ειδικό λογισμικό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να επισκέπτεται και να κατεβάζει πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Μετά από έρευνα που κράτησε αρκετές εβδομάδες, τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντόπισαν στα αρχεία του, περισσότερα από 100 βίντεο με σκληρό πορνογραφικό υλικό, με παιδιά κάτω των 12 ετών και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο συνήγορός του, κ. Γεωργόπουλος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και δήλωσε πως "ο πελάτης μου δηλώνει αποστροφή προς το υλικό αυτό και δεν θα πρέπει να συνδέεται η περίπτωησ αυτή με τις περιπτώσεις που απασχολούν αυτό το διάστημα την επικαιρότητα".

Όπως τόνισε ο ίδιος για τον προφυλακισμένο συγγραφέα και το πορνογραφικό υλικό με παιδιά που βρέθηκε στην κατοχή του "σε αυτή την εφαρμογή πατάς μία λέξη και κατεβαίνουν μαζικά βίντεο, όμως εκείνος δεν τα είδε όλα και ούτε ήθελε να τα δει".

Παράλληλα, επεσήμανε πως " δεν εξωτερίκευσε βίαιαη συμπεριφορά σε παιδί, δεν έχει προκύψει τέτοια περίπτωση".

