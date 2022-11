Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων ξεπερνάει τα 14 εκ. εκ των οποίων οι μισοί περίπου διέφυγαν στο εξωτερικό.

Η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου προκάλεσε τον ταχύτερο και μεγαλύτερο εκτοπισμό αμάχων παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Κάπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους» από το ξέσπασμα του πολέμου, τόνισε ο Φιλίπο Γκράντι, ο οποίος εκφράστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Τετάρτη.

«Οι Ουκρανοί οδεύουν να αντιμετωπίσουν έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες στον κόσμο με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», ανέφερε ο κ. Γκράντι στην παρέμβασή του, καλώντας «να τερματιστεί αυτός ο παράλογος πόλεμος».

Σύμφωνα με τον 65χρονο Ιταλό, «η καταστροφή εξαιτίας των πληγμάτων σε πολιτικές υποδομές, που εκτυλίσσεται την ώρα που μιλάμε, κάνει γρήγορα την αντίδραση των ανθρωπιστικών οργανώσεων να μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών».

Εξαιτίας των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές, η ουκρανική κυβέρνηση παρότρυνε πρόσφατα τους πρόσφυγες να μην επιστρέψουν στη χώρα πριν από την άνοιξη του 2023.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της UNHCR, πάνω από 7 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας ζήτησαν προστασία στο εξωτερικό, εκ των οποίων σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στην Πολωνία και πάνω από 1 εκατ. στη Γερμανία

