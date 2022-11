Κόσμος

Καζακστάν – ανθρακωρυχείο: Τραγωδία μετά από έκρηξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος που προκλήθηκε όταν εξερράγη αέριο σε στοά ορυχείου άνθρακα.

Τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εξερράγη αέριο σε στοά ορυχείου άνθρακα στο κεντρικό τμήμα του Καζακστάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της μεγαλύτερης κεντρασιατικής χώρας.

«Στο Σαχτίνσκ, στο ορυχείο Λένιν, που ανήκει στην ArcelorMittal, ξαφνική έκλυση αερίου κατά τη διάρκεια διάνοιξης φρέατος αποστράγγισης είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων εργαζόμενων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Ρουσλάν Ιμανκούλοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι «τέσσερις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ένας αναζητείται ακόμη και 106 απομακρύνθηκαν» από το ορυχείο.

Ο κυβερνήτης στην περιφέρεια Καραγκάντα, βιομηχανικό κέντρο πλούσιο σε πρώτες ύλες, μετέβη στον τόπο του δυστυχήματος, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του, προσθέτοντας πως η αστυνομία άρχισε να διενεργεί έρευνα.

Το Καζακστάν, άλλοτε σοβιετική δημοκρατία, η μεγαλύτερη οικονομία της Κεντρικής Ασίας, διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου, αερίου, καθώς και ουρανίου, μαγγανίου, σιδήρου, χρωμίου και άνθρακα.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι αρκετά συχνά στη χώρα, εξαιτίας των πεπαλαιωμένων υποδομών, πολλές από τις οποίες ανάγονται στη σοβιετική εποχή, και εξαιτίας της συχνά πλημμελούς τήρησης των κανονισμών ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Το πανόραμα των ομίλων και οι 16 που συνεχίζουν

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 188 σημεία