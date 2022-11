ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Σφαγή του Γκρίνσμπορο από μέλη της Κου Κουξ Κλαν

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αιματηρό περιστατικό, που έγινε σαν σήμερα.

Αιματηρό περιστατικό με πολιτικό υπόβαθρο, που συνέβη στις 3 Νοεμβρίου 1979 στην πόλη Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, περιοχή των ΗΠΑ που ανήκει στο «Νότο». Την εποχή εκείνη τη χώρα κυβερνούσε ο Δημοκρατικός Τζίμι Κάρτερ, αλλά προ των πυλών βρισκόταν η συντηρητική επανάσταση που ευαγγελιζόταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Το σαββατιάτικο πρωινό της 3ης Νοεμβρίου μία ομάδα ακτιβιστών που ανήκε στο Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα των ΗΠΑ διαδήλωνε ειρηνικά εναντίον της Κου Κλουξ Κλαν, που είχε ενεργή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Ξαφνικά, ένα καραβάνι αυτοκινήτων πέρασε μπροστά από τον χώρο της διαδήλωσης. Από μέσα πετάχτηκαν οπλισμένοι άνδρες της ρατσιστικής οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν και του Αμερικανικού Ναζιστικού Κόμματος. Άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε διαδηλωτές και να τραυματισθούν 11.

Τα πέντε θύματα ήταν:

Σάντι Σμιθ, νοσοκόμα και αγωνίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων.

Τζέιμς Γουόκερ, φοιτητής ιατρικής και πρόεδρος του σωματείου υφαντουργών της περιοχής.

Μπιλ Σάμσον, απόφοιτος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και κοινωνικός ακτιβιστής.

Σέζαρ Κάουσε, κουβανός μετανάστης, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ντιουκ.

Δρ. Μάικλ Νάθαν, παιδίατρος, ο επονομαζόμενος και «γιατρός του λαού» για τις δωρεάν υπηρεσίες που προσέφερε στους φτωχούς συμπολίτες του.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ο ύποπτος ρόλος της τοπικής αστυνομίας, που ήταν παντελώς απούσα από το περιστατικό, παρότι είχε προειδοποιηθεί. Ο επικεφαλής της θα προβάλει τη δικαιολογία ότι οι διαδηλωτές της έδωσαν λάθος τόπο συγκέντρωσης κι έτσι δεν ήταν δυνατόν να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η απουσία της αστυνομίας επέτρεψε στους δολοφόνους να διαφύγουν ανενόχλητοι.

Από τη διενεργηθείσα δικαστική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι ο επικεφαλής της επίθεσης ήταν ο Έντουαρντ Ντόζον, μέλος της Κλαν και πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Η ανάκριση έδειξε την εμπλοκή σαράντα μελών της Κλαν και ναζιστών στην επίθεση. Δεκάξι συνελήφθησαν και έξι οδηγήθηκαν σε δίκη. Αθωώθηκαν όλοι από δικαστήριο που το αποτελούσαν μόνο λευκοί ένορκοι. Το νομικό σκέλος της υπόθεσης έληξε με αγωγή που υπέβαλαν οι συγγενείς των θυμάτων κατά των μελών της Κλαν. Οι δύο πλευρές συμβιβάσθηκαν στα 300.000 δολάρια.

Το 2005, πολίτες του Γκρίνσμπορο συγκρότησαν μία επιτροπή («Επιτροπή για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση» την ονόμασαν) για να διερευνήσουν σε βάθος το περιστατικό. Από την αρχή αντέδρασε το δημοτικό συμβούλιο του Γκρίνσμπορο, που δεν ήθελε να ξύσει παλιές πληγές. Το πόρισμα που εξέδωσε η επιτροπή αναφέρει ότι τα μέλη της Κλαν πήγαν στη διαδήλωση με σκοπό να προκαλέσουν το μακελειό και πυροβόλησαν πρώτοι χωρίς να προκληθούν από τους διαδηλωτές. Στο πόρισμα σημειώνεται, ακόμη, ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές οπλοφορούσαν και ανταπέδωσαν τα πυρά.

Πηγή: sansimera.gr

