Ο Καμμένος στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με μηχανή

Ατύχημα με την μηχανή του είχε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος των ΑΝΕΛ. Τι αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γιώργος Λιάγκας.



Ατύχημα με την μηχανή του είχε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπείο της Βούλας, ωστόσο ζήτησε και μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Ο κ. Καμμένος, σε ανάρτησή του, ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπειού της Βούλας, του ΓΝΑ και του ΕΚΑΒ.

«Δυστυχώς το πόδι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έμπλεξα...», έγραψε ο Πάνος Καμμένος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπειού Βούλας και του ΓΝΑ όπως και το ΕΚΑΒ για την άμεση ανταπόκριση στο ατύχημα που είχα εχθές βράδυ. Δυστυχώς το πόδι είναι σε πολύ κακή κατάσταση . Έμπλεξα …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 3, 2022

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Πάνος Καμμένος είχε σταθμεύσει την μοτοσικλέτα του, η οποία και έπεσε πάνω στο πόδι του προκαλώντας του μεγάλη ζημιά. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο παρουσιαστής είναι πιθανόν ο Πάνος Καμμένος να μεταβεί στο εξωτερικό, σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

