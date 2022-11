Πολιτική

Ανδρέας Πάτσης: Η Βουλή τον παραπέμπει στην Δικαιοσύνη

Παράλληλα αποφασίστηκε η άρση του τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου για να διαπιστωθεί εάν έχει υπογράψει συμβάσεις, κατά παράβαση, με το Ελληνικό Δημόσιο.

Την παραπομπή του βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση στην τακτική δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο φάκελος Πάτση αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ώρες στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για τον περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση του τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που φέρουν τον κ. Πάτση να έχει συνάψει συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 57 του Συντάγματος για τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών.

Σύμφωνα με την εισήγηση που δέχθηκαν τα μέλη της επιτροπής πόθεν έσχες του κοινοβουλίου από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Παππαδά που ερεύνησε τον φάκελο διαπιστώθηκαν πέντε παραβάσεις που αφορούν:

ανακρίβειες, στα δηλωθέντα ακίνητα , στα εισοδήματα της νυν συζύγου του υπόχρεου και στο υπόλοιπο των Δανειακών υποχρεώσεων του ιδίου.

έλλειψη παραστατικού στο υπόλοιπο των Δανειακών υποχρεώσεων του ιδίου.

αύξηση των εισοδημάτων στο πόθεν έσχες 2021 (Χρήση 2020) από μερίσματα και τόκους τα οποία προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

2021 (Χρήση 2020) από μερίσματα και τόκους τα οποία προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Διαπιστώθηκε η συμμετοχή του υπόχρεου σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό κατά παράβαση του άρθρου 8 ν.3213/2003.

Διαπιστώθηκε συμμετοχή της νυν συζύγου του υπόχρεου σε εταιρεία του εξωτερικού, η οποία έχει ιδρυθεί το έτος 2019, ήτοι πριν από την ημερομηνία τέλεσης γάμου με τον υπόχρεο.

Ο αντεισαγγελέας προτείνει σύμφωνα με πληροφορίες να αρθούν όλα τα απόρρητα προκειμένου να διερευνηθεί η εν γένει δραστηριότητα του υπόχρεου και κυρίως η ενδεχόμενη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας ή προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών με το Ελληνικό Δημόσιο, των οποίων ο έλεγχος, επί του παρόντος, είναι ανέφικτος χωρίς την άρση των απορρήτων.

Σύμφωνα πάντα με το εισηγητικό σημείωμα από την έρευνα προέκυψαν «σοβαρές ενδείξεις τέλεσης από τον ελεγχόμενο Βουλευτή Ν. Γρεβενών, Ανδρέα Πάτση, των πράξεων:

1] της ανακριβούς κι ελλιπούς δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης, ήτοι παραβίασης του αρθ. 6 παρ.2 Ν.3213/2003, όπως ισχύει, που φέρεται ότι τέλεσε κατ΄ εξακολούθηση στο χρονικό διάστημα από 17-7-2019 έως 25-2-2022 στην Αθήνα, όταν: α] στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάληψης καθηκόντων 2019, με ημερομηνία οριστικοποίησης 20/7/2021 και ημερομηνία αναφοράς 17/7/2019, στα δηλωθέντα ακίνητα: i) δεν καταχώρησε στις “δεξαμενές κολύμβησης” πισίνα εκτάσεως 28 τ.μ. επί ακινήτου, επ’ ονόματι της συζύγου του Γκριτσιούτε Λίνα, όπως αυτή περιγραφόταν στο υπ΄αριθ.7176/12-7-2011 συμβόλαιο δωρεάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυξένης Κουλαλόγλου. ii) ανέγραψε ως έκταση του ευρισκόμενου σε θέση Λουτρακίου αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, τα 2.635 τετραγωνικά μέτρα, αντί των αναφερομένων στο υπ΄αριθ.39590/19-9-2006 συμβόλαιο γονικής παροχής ψιλής κυριότητας του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Μανωλόπουλου, 4.029 τετραγωνικών μέτρων. β] στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (χρήση 2020), με ημερομηνία οριστικοποίησης 25/2/2022 και ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020, στα εισοδήματα της συζύγου του Βασιλικής Παπαλουκά από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανέγραψε, αντί του ποσού των 37.694,84 ευρώ, το ποσό των 15.149,39 ευρώ και στο υπόλοιπο των δανειακών του υποχρεώσεων από το πιστωτικό ίδρυμα “BANQUE CANTONALE DE GENEVE” ανέγραψε, αντί του ποσού των 1.274.100,66 ευρώ, το ποσό των 1.251.593,50 ευρώ, επιπλέον δε παρέλειψε να προσκομίσει βεβαίωση που να επιβεβαιώνει το υπόλοιπο της δανειακής υποχρέωσης, ποσού 70.000 ευρώ, της δικηγορικής εταιρείας “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”.

2] της συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή, ήτοι παραβίασης του αρθ.8 παρ.1,3,4 Ν.3213/2003, όπως ισχύει, που φέρεται ότι τέλεσε κατ΄εξακολούθηση στο χρονικό διάστημα από 17-7-2019 έως 29-10-2022, συμμετέχοντας: α) αυτοπροσώπως στο κεφάλαιο των εταιρειών “Dagorlia Ltd”, “ Sidegreen Ltd” και “Horselord Ltd”, που έχουν έδρα στην Κύπρο και β) διά παρενθέτου προσώπου, ήτοι δια της συζύγου του Βασιλικής Παπαλουκά, στο κεφάλαιο της εταιρείας “Starmass Ltd”, που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εισηγούμαι:

α] την παραπομπή της υποθέσεως, κατ’ άρθ. 10 παρ. 1 Ν.3213/2003, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για τις ως άνω πράξεις της παρ. άρθ. 6, 6Α και 8 Ν.3213/2003, όπως ισχύει,

β] την αποστολή αντιγράφου των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης με τη σχετική αναλυτική έκθεση ελέγχου στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για καταλογισμό, εφόσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητος πλουτισμός του ελεγχομένου από τους αρμόδιους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,

γ] την αποστολή αντιγράφου των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τις δικές του ενέργειες

δ] την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου του ελεγχόμενου, προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η εν γένει δραστηριότητα του, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα καθώς και η ενδεχόμενη σύναψη συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, κατά παράβαση του άρθρου 57 του Συντάγματος και την αποστολή των σχετικών ευρημάτων στα αρμόδια όργανα, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, μετά την άρση».





