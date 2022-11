Πολιτική

Τσίπρας: Σε οδυνηρή κρίση η χώρα, με ευθύνη Μητσοτάκη

Στο Χαλάνδρι βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η βόλτα στην αγορά, η επίσκεψη στην Κοινωνική Υπηρεσία και η συνάντηση με τον Δήμαρχο.

Επίσκεψη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα περπάτησε στην αγορά του Χαλανδρίου, ο οποίος στη συνέχεια δήλωσε:

«Οι ανισότητες διευρύνονται με ραγδαίους ρυθμούς ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά έχουν μεσοστρώματα.

Είχα σήμερα την ευκαιρία να βρεθώ στο Χαλάνδρι, όπου ξεναγήθηκα στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου που έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Όταν στο Χαλάνδρι πάνω από 600 οικογένειες βρίσκονται στο κοινωνικό παντοπωλείο και εκατοντάδες άνθρωποι στο συσσίτιο, αντιλαμβανόμαστε πού έχει βρεθεί η κοινωνία μας μετά από ενάμιση χρόνο τρομακτικής ακρίβειας στο ρεύμα, στα είδη βασικής κατανάλωσης.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και για τον εμπορικό κόσμο. Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που με πολύ μεγάλη δυσκολία πλέον μπορούν να τα βγάλουν πέρα, καθώς έχει μειωθεί καταλυτικά ο τζίρος τους.

Η χώρα, δυστυχώς περνάει μια οδυνηρή κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Οι μεσαίοι φτωχοί και φτωχοί απελπισμένοι.

Την ίδια στιγμή η λαίλαπα των γαλάζιων ακρίδων εφορμά στον δημόσιο πλούτο.

Αυτές οι τρομακτικές ανισότητες, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή πριν ένας χειμώνας οδυνηρός έρθει σε όλη την ελληνική κοινωνία.

Όσο γρηγορότερα έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση για να στηρίξει με ένα πρόγραμμα στήριξης των αδύναμων και της μεσαίας τάξης , ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανθρώπους που έχουν την πραγματική ανάγκη τόσο το καλύτερο για όλους . Για όλη την ελληνική κοινωνία και για την χώρα».

Προηγουμένως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε επισκεφθεί τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Φαρμακείου και συνομίλησε με τον Δήμαρχο και τους εργαζόμενους.

Όπως σημείωσαν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη πόρων και τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χαλανδρίου «όσο αυξάνονται οι ανάγκες τόσο λιγοστεύουν οι πόροι. Αυτό είναι το δυστυχές αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από τους πόρους που διατίθενται».

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι που έχουν καθημερινή επαφή με τους πολίτες που έχουν ανάγκη, εξήγησαν ότι είναι πάρα πολύ αυξημένα τα περιστατικά πολιτών που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική αλλά και βοήθεια σε πρακτικά θέματα όπως χρήματα για την επανασύνδεση του ρεύματος, να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο και άλλα.

Αυξημένες είναι οι ανάγκες και στο Κοινωνικό Φαρμακείο όπου εξυπηρετούνται περίπου 600 άτομα. Όπως είπαν οι εργαζόμενοι, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους που δεν έχουν χρήματα ούτε καν να πληρώσουν την συμμετοχή τους στα φάρμακα. Ωστόσο, ο δήμαρχος Χαλανδρίου κ. Σίμος Ρούσσος σημείωσε πως έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά από επαγγελματίες που είχαν μαγαζιά και δεν άντεξαν λόγω της κρίσης με τα αυξημένα ενοίκια και με τα υπέρογκα τιμολόγια του ρεύματος.

Τέλος, οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές σημείωσαν ότι είναι αυξημένες επίσης οι ανάγκες και στα καθημερινά συσσίτια του δήμου.

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε πολύ σημαντική την δουλειά που γίνεται από τον Δήμο σε κοινωνικό πεδίο. «Έχω την αίσθηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η μόνη που μπορεί να παίξει έναν ρόλο ουσιαστικό δίπλα στον πολίτη για να μην μείνουν χιλιάδες οικογένειες μόνες τους απέναντι σε αυτή την κρίση. Ο Δήμος ο δικός σας είναι πρότυπο με μια σειρά από δομές».

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε περιοδεία στην αγορά του Χαλανδρίου, όπου συνομίλησε με καταναλωτές και καταστηματάρχες για την εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά με τις υπέρογκες αυξήσεις και τη μείωση εισοδημάτων και τζίρου.

Οικονόμου: Η κυβέρνηση προσπαθεί να θεραπεύσει τις κοινωνικές ανισότητες που γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας

Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου σε σχόλιό του αναφέρει: «Τις κοινωνικές ανισότητες -που γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας με τη φορολογική εξόντωση της μεσαίας τάξης- προσπαθεί να θεραπεύσει η Κυβέρνησή μας, παρότι βρισκόμαστε υπό την ασφυκτική πίεση τεράστιων εισαγόμενων κρίσεων. Το πρόβλημα της εξωγενούς ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδερμικές διαπιστώσεις και ψέματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να μετριάσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην κοινωνία με την μείωση των φόρων, την αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος και με ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης στην Ευρώπη. Από την άλλη, όσο ο κ. Τσίπρας ισχυρίζεται πως μόνος αυτός κατέχει την παγκόσμια συνταγή, που με «ένα νόμο κι ένα άρθρο θα αυξήσει τα εισοδήματα και θα μειώσει τις τιμές», τόσο αποκαλύπτει την πολιτική του ανεπάρκεια».

