Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ντάρκο Κέλι: Ο τραυματισμός, το χειρουργείο και το μήνυμά του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χειρουργείο ο 25χρονος Αμερικανός φόργουρντ μετά τον φρικτό τραυματισμό στον αγώνα με τη Μάλαγα. Το μήνυμα του μπασκεμπολίστα και η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε διαδικασία επιστροφής σε ελληνικό έδαφος από την Ισπανία, μετά το παιχνίδι που έδωσε, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, απέναντι στη Μάλαγα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Η αποστολή θα προσγειωθεί σήμερα -μέσω Ζυρίχης- στην Αθήνα, όπου θα διανυκτερεύσει και αύριο θα «πετάξει» από την πρωτεύουσα για τη Ρόδο, για την αναμέτρηση του Σαββάτου (5/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Basket League, κόντρα στον Κολοσσό.

Στην Αθήνα δε, θα μείνει ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι, ο οποίος με την άφιξη του «Δικεφάλου» στην Ελλάδα, θα επιστρέψει απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Στη βάση των «ασπρόμαυρων» ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να υποβληθεί αύριο (4/11) σε χειρουργική επέμβαση για τον τραυματισμό (κάταγμα εξάρθρημα αριστερής ποδοκνημικής) που υπέστη στον αγώνα με τη Μάλαγα.

Ντάρκο-Κέλι: Πρέπει να πω αντίο στο μπάσκετ για λίγο

Ο ίδιος πάντως δεν χάνει την αισιοδοξία του και με “story” στο Instagram στέλνει μήνυμα για την επιστροφή του, όποτε κι αν γίνει αυτή:

“Δυστυχώς έπαθα έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους έδειξαν ενδιαφέρον, σημαίνει πολλά για μένα. Φίλοι του ΠΑΟΚ, είστε πραγματικά μοναδικοί. Νιώθω ευλογημένος που έχω υποστηρικτικούς συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο αλλά και το κλαμπ στο πλευρό μου. Ξέρω ότι είμαι σε καλά χέρια.

Πρέπει να πω αντίο στο μπάσκετ για λίγο καιρό αλλά είμαι έτοιμος να αρχίσω τη διαδικασία για να επιστρέψω να κάνω αυτό που αγαπώ. Ξέρω ότι η ιστορία μου θα γίνει καλύτερη, γιατί γνωρίζω τον συγγραφέα”.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρητηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε ότι ο άτυχος παίτης της θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με την επιστροφή της από την Ισπανία. Μάλιστα, ο ίδιος ποζάρει με το χαμόγελο στα χείλη και το πόδι του στον γύψο.

Ξεκινάμε το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής. Eίμαστε όλοι δίπλα στο @ZDK_406

Η ομάδα επιστρέφει στην Αθήνα & αύριο θα μεταβεί στη Ρόδο.

Ο “Z” επιστρέφει απόψε στη Θεσσαλονίκη & αύριο αναμένεται, αφού κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις να μπει στο χειρουργείο.#alltogetherpaok4ever pic.twitter.com/ul6JMG5q8f

— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 3, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδική πορνογραφία: Ο συγγραφέας, το πορνογραφικό υλικό και οι ισχυρισμοί του (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Η εξόρμηση για κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου