Κοινωνία

“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου: Στη φυλακή ο 45χρονος - Τι υποστήριξε

Προφυλακίστηκε ο βιαστής με το τατουάζ. Τι υποστήριξε στην απολογία του. Στο "μικροσκόπιο" νέες καταγγελίες.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο "δράκος" του Παλαιού Φαλήρου που κατηγορείται ότι βίασε την 34χρονη και αποπειράθηκε να βιάσει μία ακόμη κοπέλα 24 ετών.

Ο 45χρονος κατηγορούμενος αλβανικής καταγωγής κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανέλαβε τα όσα είχε πει και ενώπιον των αστυνομικών. Ότι, δηλαδή, αποδέχεται τις κατηγορίες του βιασμού και τις απόπειρες βιασμού, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Ωστόσο, δεν έπεισε τον ανακριτή, ο οποίος έδωσε εντολή για την προφυλάκισή του και ακολούθως ο 45χροινος οδηγήθηκε με περιπολικό ξανά στη ΓΑΔΑ, απ' όπου οδηγηθεί στις φυλακές που θα κρατηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν άλλες δύο καταγγελίες γυναικών, την ώρα που εξετάζεται το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του.

Υπενθυμίζεται, ότι συνελήφθη τη Δευτέρα στην Αλβανία όπου κατέφυγε ώστε να αποφύγει τη σύλληψη και σχεδίαζε να καταφύγει και σε τρίτη χώρα.





