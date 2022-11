Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαστημικό σκουπίδι 23 τόνων θα πέσει στη Γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστο το σημείο στο οποίο θα πέσει το κομμάτι από τον κινεζικό πύραυλο.

Για μια ακόμη φορά - τέταρτη μέσα σε δύο χρόνια - ένα μεγάλο διαστημικό κινεζικό "σκουπίδι" βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου, ένα τμήμα πυραύλου Long March 5B, γυρνάει σαν ρωσική ρουλέτα γύρω από τη Γη όπου θα πέσει με μη ελεγχόμενο τρόπο πιθανώς σήμερα ή το Σάββατο και κανένας ακόμη δεν ξέρει πού ακριβώς αυτό θα συμβεί.

Ο πύραυλος είναι αυτός που έθεσε σε τροχιά το τρίτο και τελευταίο τμήμα του νέου κινεζικού διαστημικού σταθμού "Τιανγκόνγκ" στις 31 Οκτωβρίου. Όπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες εκτοξεύσεις του ίδιου πυραύλου βαρέος φορτίου, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας δεν πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση του τμήματος που απέμεινε από τον πύραυλο, αφότου αποδέσμευσε το φορτίο του.

Μολονότι ένα μεγάλο μέρος του πυραύλου θα καεί από την ατμόσφαιρα εωσότου φτάσει στη Γη, ένα μέρος του τελικά - το 20% έως 40% - αναμένεται να πέσει σε αυτήν, πιθανώς στη θάλασσα που καλύπτει το 70% του πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι περίπου το 88% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις περιοχές πιθανής πτώσης, αλλά οι ειδικοί πάντως επεσήμαναν ότι οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος από το τεράστιο "σκουπίδι", είναι μόλις έξι στα 10 τρισεκατομμύρια.

Τον Ιούλιο φέτος ένα τμήμα πυραύλου Long March 5B βάρους 5,5 έως 10 τόνων είχε συντριβεί στον Ινδικό Ωκεανό, τον Απρίλιο του 2021 είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στον ίδιο ωκεανό, ενώ το 2020 τμήματα του πυραύλου είχαν πέσει κάπου στην δυτική Αφρική. Αν και δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές ή θάνατοι μέχρι στιγμής από τέτοια περιστατικά, αυξάνονται σταδιακά οι φωνές όσων ζητούν να καθιερωθούν διεθνείς κανονισμοί ή και νόμοι για την αποτροπή τέτοιων συμβάντων, που προέρχονται και από άλλες χώρες με διαστημικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης" και το Space.com.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιάρτας: Καταδίκη για τρανσφοβικό σχόλιο στα social media

Λαμία - Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών: Η στιγμή της επίθεσης (βίντεο)

Τουρκία – πληθωρισμός: Ρεκόρ 25ετίας τον Οκτώβριο