Οικονομία

Γεωργιάδης σε Κουτσούμπα: Τα ράφια στη Σοβιετική Ένωση ήταν άδεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης στο σχόλιο που έκανε ο ΓΓ του ΚΚΕ στον ΑΝΤ1 και η αυτοψία για το «καλάθι του νοικοκυριού».

Το πρωί της Παρασκευής (04.11.2022) ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε σε υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ στα Μελίσσια, κάνοντας αυτοψία για το «καλάθι του νοικοκυριού».

«Οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν» παρατήρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης κατά την αυτοψία που έκανε το πρωί της Παρασκευής σε σούπερ μάρκετ στα Μελίσσια..

«Σε όλες τις αλυσίδες το “καλάθι του νοικοκυριού” πάει παρά πολύ καλά, να το πω λίγο λαϊκά έχει “ξεπουλήσει” δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τα ράφια από τα προϊόντα του καλαθιού», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ απαντώντας στο σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε:

«Ωραίο είναι να λεμέ κάνα αστείο κ. Κουτσούμπα για τον καπαμά, αλλά να ξέρει ότι στη Σοβιετική Ένωση τα ράφια ήταν άδεια, εδώ τα ράφια είναι γεμάτα».

«Το καλάθι πάει καλά, ο κόσμος το στηρίζει και αγοράζει μαζικά, και οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν, αυτό ενδιαφέρει τον καταναλωτή», συμπέρανε, τονίζοντας ότι, πρέπει να βρεθούν λύσεις για ειδικές κατηγορίες, όπως διαβητικούς που δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα.

Η απάντηση μου στον κ. Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα και στις περί «καπαμά» δηλώσεις του χθες…όσο διάφοροι επιμένουν στην γκρίνια εμείς πιέζουμε την αγορά και επιτυγχάνουμε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. pic.twitter.com/m9jJD5uHIY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια

ΥΠΟΙΚ: Παγώνουν τα επιτόκια για χρέη στην εφορία

Λαμία - Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών: Η στιγμή της επίθεσης (βίντεο)