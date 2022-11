Κόσμος

Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Η Ρωσία διεξάγει ιερό πόλεμο κατά του Σατανά

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας προειδοποίησε ότι η Μόσχα μπορεί να στείλει όλους τους εχθρούς της «στις αιώνιες φωτιές της Γέεννας».



Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ χαρακτήρισε σήμερα τον πόλεμο στην Ουκρανία ιερή σύγκρουση με τον Σατανά προειδοποιώντας ότι η Μόσχα μπορεί να στείλει όλους τους εχθρούς της «στις αιώνιες φωτιές της Γέεννας» (Σ.τ.Σ: η Γέεννα είναι βιβλική περιοχή που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, η "κόλαση" όπου θα τιμωρηθούν, μετά θάνατον, οι αμαρτωλοί).

Από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση μετά την Κρίση των πυραύλων της Κούβας, το 1962, όταν οι υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου έφτασαν στο κατώφλι του πυρηνικού πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος παρουσιαζόταν ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής κατά την προεδρική του θητεία από το 2008 ως το 2012, είπε ότι η Μόσχα πολεμάει στην Ουκρανία με "τρελούς, ναρκομανείς ναζιστές" οι οποίοι υποστηρίζονται από τους Δυτικούς, "που τους τρέχουν τα σάλια στο σαγόνι από την εξαχρείωση".

Η Ουκρανία και η Δύση έχουν επανειλημμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ουκρανία κυβερνάται από φασίστες που διώκουν τους ρωσόφωνους. Αντίθετα, χαρακτηρίζουν τον πόλεμο βάρβαρη αρπαγή γης από τη Μόσχα.

Σε μήνυμά του με αφορμή την Ημέρα της Εθνικής Ενότητας, ο Μεντβέντεφ είπε ότι στόχος της πατρίδας είναι "να σταματήσει τον ανώτατο αρχηγό της Κόλασης, όποιο όνομα και αν χρησιμοποιεί αυτός--Σατανάς, Εωσφόρος ή Ιμπλίς (Σ.τ.Σ: ο αρχηγός των διαβόλων στο ισλάμ)".

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, τόνισε ότι η Ρωσία διαθέτει διάφορα όπλα, ενώ έχει και την ικανότητα να "στείλει όλους τους εχθρούς μας στην πύρινη Γέεννα".

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, η ρητορική του Μεντβέντεφ γίνεται όλο και σφοδρότερη, παρότι οι θέσεις του που δημοσιοποιούνται κάποιες φορές συμφωνούν με το σκεπτικό των ανώτατων κλιμακίων της ελίτ του Κρεμλίνου.

Τα όπλα του Σατανά, κατέληξε ο Μεντβέντεφ, είναι "περίτεχνα ψέματα. Και το δικό μας όπλο είναι η αλήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που η υπόθεσή μας είναι δίκαιη. Αυτός είναι ο λόγος που θα νικήσουμε! Χαρούμενες Γιορτές!".

