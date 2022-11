Κοινωνία

Μάνδρα - Δολοφονία 17χρονου: Στα ίχνη του δράστη οι Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος που έλαβε χώρα στη Μάνδρα.

(εικονα αρχείου)

Πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης σχετικά με τον 17χρονο που εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, χθες το απόγευμα, στη Μάνδρας Αττικής, βρίσκεται η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, από αστυνομικές πηγές.

Από την προανάκριση που διενεργεί το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις ως προς το πρόσωπο που δολοφόνησε τον ανήλικο. Δίπλα στο πτώμα του βρέθηκαν δύο κάλυκες, με τον πατέρα και τον αδελφό του θύματος να καταθέτουν πως δεν κατέχουν κυνηγετικό όπλο.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο πρόκειται να΄"ρίξει φως" σε κάποια σημεία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα , από διερχόμενο πολίτη στη θέση Λούτσα.

Το θύμα είχε πάει μαζί με τον 14χρονο αδελφό του για να μαζέψουν τα πρόβατα που έχει η οικογένειά τους.

Στη συνέχεια, ο 14χρονος εξαφανίστηκε, ενώ αργότερα τον βρήκαν αστυνομικοί και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, όπου έδινε κατάθεση έως αργά το βράδυ, ενώ μαζί του ήταν και ο πατέρας του.

Πρόκειται για οικογένεια με εννιά παιδιά, που κατοικεί στο βουνό της Μάνδρας, κοντά στην περιοχή που έχει το μαντρί με τα ζώα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΜΥ – “Eva”: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Eπικίνδυνων Kαιρικών Φαινομένων

Ρόδος: Απόδραση κρατούμενου από το Λιμεναρχείο

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Τι βρέθηκε στα σπίτια δυο εκ των συλληφθέντων