Κατερίνη: Στην φυλακή ο παίκτης ριάλιτι με την κοκαΐνη

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού παίρνει ο 36χρονος. Τι είπε στην απολογία του για τα ναρκωτικά.



Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον Ανακριτή Κατερίνης, ο 36χρονος που συνελήφθη στην Πλάκα Λιτοχώρου, όταν σε αστυνομικό έλεγχο στο πορτ - μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 235 γραμμάρια κοκαΐνη. Σε βάρος του ο εισαγγελέας είχε απαγγείλει κακουργηματική ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, υπό τη μορφή της κατοχής και αποθήκευσης.

Στην απολογία του, ο 36χρονος, πρώην παίκτης τηλεοπτικού ριάλιτι, φέρεται να αποδέχθηκε πως μετέφερε ναρκωτικά αλλά δεν γνώριζε την ποσότητά τους.

Κατά πληροφορίες είπε ότι πρόσωπο (το οποίο δεν κατονόμασε), του ζήτησε να κάνει την μεταφορά κι ότι ο ίδιος θα λάμβανε ως αντάλλαγμα 3000 ευρώ, ποσό το οποίο είχε ανάγκη λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

«Ήταν απερισκεψία από μέρος μου», φέρεται να είπε, χωρίς όμως να πείσει με τους ισχυρισμούς του ανακριτή και εισαγγελέα που τον έκριναν προφυλακιστέο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

