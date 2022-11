Life

Κατερίνη: Υπό κράτηση ο παίκτης ριάλιτι - Βίντεο με τον εντοπισμό της κοκαΐνης

Πώς πιάστηκε στα «πράσα» ο γνωστός παίκτης reality με τα 235 γρ. κοκαΐνης!

Πρώην παίκτης reality γνωριμιών, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη, για κατοχή ποσότητας κοκαΐνης. Ο 36χρονος είχε κρύψει τα πακέτα με τα ναρκωτικά, στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, σε μπλόκο που του έστησαν αστυνομικοί, βρήκαν το αυτοκίνητό του ναρκωτικές ουσίες - 235 γραμμάρια κοκαίνης - και 2.000 ευρώ, τα οποία έκρυβε στο πορτ μπαγκάζ, σε ειδική κρύπτη.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε, όπως επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό 2.055 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο άνδρας κυκλοφορούσε με πολυτελές αυτοκίνητο και οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο και γι΄αυτό του είχαν στήσει μπλόκο.

Ο 36χρονος δεν είπε τίποτα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο Κωνσταντίνος Σομαλης πρόεδρος Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Πιερίας, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, είπε ότι ο οδηγός συνελήφθη για κακούργημα οδηγήθηκε στον ανακριτή έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει κρατούμενος στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Κατερίνης λόγω της μυστικότητας της ανάκρισης δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες πλην του γεγονότος ότι το πολυτελές όχημα κατασχέθηκε όπως προβλέπεται από το νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τα σκληρά ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του.

