Ψυχική Υγεία: Ομιλία Ράπτη σε εκδήλωση του ΠΟΥ (εικόνες)

Η Υφυπουργός Υγείας ήταν βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση του ΠΟΥ για την Ψυχική Υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με θέμα «Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας: Ψυχική Υγεία για Παιδιά και Εφήβους» από 3 Νοεμβρίου έως και 5 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ως βασική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις της Παρασκευής 4ης Νοεμβρίου, επεσήμανε τα εξής:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι μέρος αυτής της συνάντησης υψηλού επιπέδου μεταξύ σας, αγαπητοί και αξιότιμοι συνάδελφοι, σύμμαχοι του οράματος που μοιραζόμαστε σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας στις χώρες μας, στην περιοχή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΠΟΥ Ευρώπης και ιδιαίτερα τον Περιφερειακό Διευθυντή για την Ευρώπη, Δρ. Hans Kluge μαζί με την ομάδα του για τη διοργάνωση της «Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας: Ψυχική Υγεία για Παιδιά και Εφήβους» ως συνέχεια του έργου του πανευρωπαϊκού Συνασπισμού του ΠΟΥ με την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια για την Ψυχική Υγεία και το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας.

Αυτή η τριήμερη εκδήλωση θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται στους νέους στην Ευρώπη επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στο στίγμα και τους αποκλεισμούς.

Η Αθήνα φιλοξενεί για ακόμα μια φορά μια αξιόλογη εκδήλωση για την ψυχική υγεία που ενισχύει τη διεθνή κινητοποίηση και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα αυτό. Λόγω της πανδημίας, τα παιδιά και οι έφηβοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ανατροπές σε ότι αφορά τις καθημερινές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοποίησης και της εκπαίδευσης. Πολλές χώρες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο κατέγραψαν αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης και της παραίτησης από αγαπημένες δραστηριότητες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, καθώς και αύξηση στον διαδικτυακό εθισμό. Τα ευρήματα είναι δυστυχώς αμείλικτα: Ένα στα τέσσερα παιδιά ή έφηβους στην Ευρώπη υποφέρει από πρόβλημα ψυχικής υγείας και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από ποτέ.

Όταν είχα την τιμή να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας, συνειδητοποίησα την έλλειψη εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, ειδικά για παιδιά και εφήβους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια κοινή επισκόπηση, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ/Ευρώπης που μας επέτρεψε να χαρτογραφήσουμε την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας, για να διασφαλίσουμε ότι οι ενέργειές μας θα είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές. Αυτή η επισκόπηση οδήγησε στη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία για την επόμενη δεκαετία, με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 10 άξονες, ο 3ος εκ των οποίων αφορά αποκλειστικά παιδιά και εφήβους.

Ταχέως υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση πρωτογενών δράσεων για την Ψυχική Υγεία και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ύψους περίπου 55 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας και υπηρεσιών για ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε διάφορες ομάδες-στόχους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους πιο ευάλωτους, τα παιδιά και τους εφήβους μας. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς, έχουν ήδη προκηρυχθεί και δημοπρατηθεί 66 νέες κοινοτικές μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Παράλληλα, εγκαινιάσαμε πρόσφατα το νέο Γραφείο του Π.Ο.Υ στην Αθήνα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βελτίωση της Ποιότητας της Φροντίδας. Η δημιουργία του Γραφείου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας καθώς και για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ και τις χώρες της Μεσογείου. Μέσω της χρηματοδότησης ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την Ποιότητα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους, η Ελλάδα θα προσφέρει σημαντική συνεισφορά προς όφελος των παιδιών και των εφήβων σε όλη την Ευρώπη.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην 72η Σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, το ταξίδι προς τη συλλογική ψυχική υγεία είναι μακρύ. Ωστόσο, έχουμε δημιουργήσει τα σημαντικά θεμέλια που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση και την στενή συνεργασία με την κοινότητα και τις Δημοτικές Δομές. Όλοι εργαζόμαστε μαζί σε μια εποχή νέας κανονικότητας για να επιτύχουμε αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμασε Ευδαιμονία, «Να κάνουμε την ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα» ξεκινώντας από τα παιδιά και τους εφήβους μας, το μέλλον του κόσμου μας. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Περιφερειακό Διευθυντή για τον Π.Ο.Υ Ευρώπης, Δρ. Kluge για τις συνεχείς προσπάθειές του και τα επιτεύγματα του Π.Ο.Υ στη στήριξη τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας συνολικά».

